Потепление до +10 и солнце: какой будет пятница?

Ветер будет слабым до умеренного, северного направления. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +7..+10 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее - от +3 до +6 градусов.

В Риге облака постепенно рассеются. Будет дуть слабый до умеренного северный и северо-западный ветер. Из-за влияния моря температура воздуха составит от +3 градусов на севере города до +7 градусов на юге.

Синоптическую ситуацию определит усиливающееся влияние антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1015 гектопаскалей на востоке Латгалии до 1021 гектопаскаля на западе Курземе.

В 16:46 наступит равноденствие, и в северном полушарии начнётся астрономическая весна.