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Посольство Китая пыталось повлиять на работу театра Дайлес: СМИ

© LETA 16 декабря, 2024 11:37

Латышские СМИ 0 комментариев

Twitter/X

Посольство Китая пыталось повлиять на события, происходящие в театре Дайлес, сообщает программа TV3 "Ничего личного".

В январе танцевальная группа «Shen Yun» религиозной организации Фалуньгунь выступит в гастрольном балете «Китай до коммунизма» в театре Дайлес. В Китае организацию объявили сектой. В конце ноября директор театра Юрис Жагарс получил официальное письмо из китайского посольства с «добрым напоминанием» о том, что китайское правительство запретило организацию в 1999 году, а также рекомендовалось переосмыслить показ запланированной постановки.

Жагарс сообщил программе, что ответа на письмо не последовало, считая абсолютно неприемлемой попытку посольства страны повлиять на репертуар театра. Наряду с приглашением пересмотреть постановку спектакля поступило и приглашение встретиться с представителем китайского посольства для обсуждения возможностей сотрудничества. О каком сотрудничестве идет речь, не уточнялось.

Это был первый случай в истории театра Дайлес, когда посольство другой страны попыталось повлиять на его работу. Такое поведение нарушает Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения. Однако это не первая подобная акция со стороны Китая. Например, в 2019 году посол Китая в Испании лично приезжал в Королевский оперный театр Мадрида, чтобы повлиять на режиссера с целью отменить запланированные спектакли. 

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