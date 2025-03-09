Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

"Внимание, не приближаться, опасно!" Табличка с этой надписью, уже покрывшаяся грязью, в свое время вывешенная Рижской думой, стоит у забора. Гора мусора все еще пугает своим размером - местные жители выбрасывают сюда новогодние елки и бытовые отходы.

9 мая прошлого года некий рецидивист, выйдя из тюрьмы, с целью отомстить бывшей спутнице жизни и ее подруге, поджег дверь квартиры на ул. Звайгжню и отправился к деревянному дому на ул. Лабораторияс, облил его бензином и тоже поджег. На ул. Звайгжню огонь удалось потушить быстро, а вот дом на ул. Лабораторияс, в котором было 16 квартир, сгорел. Поджигатель в январе был приговорен к 14 годам тюрьмы, а последствия его преступления в виде кучи развалин жители Гризинькалнса видят ежедневно.

"Это надо было еще в прошлом году убрать! Как сгорело, так все и стоит. Некоторые там берут дрова. Там уже меньше осталось. Куча была больше. Втихаря убирают, официально это не разрешено. У людей тут печное отопление, что тут сделаешь. Не оставлять же добро гнить", - говорит местный житель по имени Виталий.

"Уже столько времени прошло - и все стоит на месте! Напоминает об этом неприятном событии (...) зрелище очень неприятное, когда каждый день проходишь мимо. У нас эта местность уже деградировала, на людей это тоже влияет", - вторит ему Илзе.

В прошлом году дума велела вывезти кучу строймусора к 1 ноября. Однако, приняв во внимание сложную ситуацию, срок приведения территории в порядок продлили - до осени 2025-го. Будут искать предприятие, которое сможет сделать это за разумную оплату, а также необходимые для этого средства - накоплений, которые числятся за зданием, на это не хватит.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс объясняет ситуацию: "Если не сделают, надо будет решать о принудительном приведении в порядок. Но тогда затраты возрастут. Если это делает самоуправление, там будет тендер, это увеличит затраты".

По поводу опасений жителей в связи с тем, что в развалинах завелись крысы, самоуправление заявляет, что дератизацию обязаны провести собственники сгоревшего здания.