Последний шанс: в шиномонтажных резко выросли очереди на смену летней резины

13 ноября, 2025 08:28

Новости Латвии

Первые свободные места на замену зимних шин в ряде автосервисов имеются только на первую половину следующей недели, сообщили представители ряда сервисов по замене шин.

Представители Плявниекского филиала автосервиса SIA «Z222», работающего под брендом «Riepu garāža», отметили, что в последнее время число приёмов увеличилось, а спрос на замену зимних шин в ноябре в целом высок. Записаться на замену зимних шин в сервисе можно будет не раньше начала следующей недели.

В то же время на сайте предприятия "Riepu garāžas" указано, что ближайшая запись для замены зимних шин на других автосервисах предприятия на улицах Приедайнес, Золитуде, Бривибас Гатве, Югла, Ганибу дамбис и Лубанас - понедельник, 17 ноября, или вторник, 18 ноября.

Между тем, директор SIA «AN Riepu centrs» Томс Аболиньш сообщил, что количество бронирований в первой половине ноября существенно не изменилось, оставаясь в рамках двухнедельного лимита. Ближайший доступ к бронированию в этом автосервисе откроется в конце следующей недели. Он прогнозирует, что с первым снегом количество бронирований резко возрастёт.

В то же время на сайте компании SIA «T-System Tyres», работающей под брендом «Tavasriepas.lv», указано, что ближайшее свободное время в Риге, на Карля Улманя гатве, возможно через полторы недели, а в филиале компании в Озолниеки — во второй половине следующей недели.

Правила дорожного движения требуют, чтобы с 1 декабря по 1 марта все легковые автомобили и автобусы с разрешенной полной массой не более 3500 килограммов были оснащены зимними шинами с маркировкой «горы и снежинка».

В остальное время использование зимних шин осуществляется по усмотрению водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные же шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.

По прогнозам синоптиков снег в этом году в Латвии выпадет уже 18 ноября, температура воздуха уже опускается местами до +5. Как сообщалось, летняя резина начинает скользить при плюс 5 градусах.

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

13:58

Новости Латвии

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

13:47

Новости Латвии

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

13:35

Важно

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

13:32

Важно

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

13:22

Новости Латвии

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

13:13

Всюду жизнь

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

13:10

Новости Латвии

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

