Последний шанс: в шиномонтажных резко выросли очереди на смену летней резины

Представители Плявниекского филиала автосервиса SIA «Z222», работающего под брендом «Riepu garāža», отметили, что в последнее время число приёмов увеличилось, а спрос на замену зимних шин в ноябре в целом высок. Записаться на замену зимних шин в сервисе можно будет не раньше начала следующей недели.

В то же время на сайте предприятия "Riepu garāžas" указано, что ближайшая запись для замены зимних шин на других автосервисах предприятия на улицах Приедайнес, Золитуде, Бривибас Гатве, Югла, Ганибу дамбис и Лубанас - понедельник, 17 ноября, или вторник, 18 ноября.

Между тем, директор SIA «AN Riepu centrs» Томс Аболиньш сообщил, что количество бронирований в первой половине ноября существенно не изменилось, оставаясь в рамках двухнедельного лимита. Ближайший доступ к бронированию в этом автосервисе откроется в конце следующей недели. Он прогнозирует, что с первым снегом количество бронирований резко возрастёт.

В то же время на сайте компании SIA «T-System Tyres», работающей под брендом «Tavasriepas.lv», указано, что ближайшее свободное время в Риге, на Карля Улманя гатве, возможно через полторы недели, а в филиале компании в Озолниеки — во второй половине следующей недели.

Правила дорожного движения требуют, чтобы с 1 декабря по 1 марта все легковые автомобили и автобусы с разрешенной полной массой не более 3500 килограммов были оснащены зимними шинами с маркировкой «горы и снежинка».

В остальное время использование зимних шин осуществляется по усмотрению водителя и в зависимости от погодных условий. Шипованные же шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.

По прогнозам синоптиков снег в этом году в Латвии выпадет уже 18 ноября, температура воздуха уже опускается местами до +5. Как сообщалось, летняя резина начинает скользить при плюс 5 градусах.