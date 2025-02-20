Последние морозные дни? На следующей неделе начнется оттепель: прогноз синоптиков

Ночь на пятницу еще будет холодной - до -5…-10 градусов на западе и до -17 на востоке, а днем с приходом более теплых воздушных масс температура воздуха повысится до +1…-4 градусов.

В выходные дни ожидается переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Ночная температура составит -5…-10 градусов, на побережье будет теплее, а в регионах на востоке Латвии столбики термометров могут опуститься ниже -10 градусов. Днем в большинстве регионов сохранится минусовая температура, только на западе потеплеет до +3 градусов.

В начале новой недели в Латвию поступят более теплые воздушные массы - и ночью, и днем температура в основном будет держаться выше нуля, а пересекающие территорию страны зоны осадков принесут мокрый снег и дождь.