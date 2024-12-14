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Последние десять месяцев в Латвии были теплее нормы

© LETA 14 декабря, 2024 18:05

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Предыдущие десять месяцев в Латвии были теплее обычного, и ожидается, что декабрь станет одиннадцатым таким месяцем подряд, о чем свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Январь 2024 года стал последним месяцем со средней температурой воздуха ниже среднего показателя за 1991-2020 годы. Он был на 2,2 градуса холоднее нормы, но все остальные месяцы года были на 1,1-3,8 градуса теплее обычного.

Среднемесячная температура февраля, марта, мая и сентября превысила норму на 3,0-3,8 градуса, причем сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Латвии и побил рекорд 2023 года, а май занял второе место.

Календарная весна - март, апрель и май - стала самой теплой в истории наблюдений и на 0,8 градуса обошла весну 2014 года. Лето заняло пятое место с начала ведения наблюдений, то есть с 1924 года, осень - третье.

В целом год - один из самых теплых в истории метеонаблюдений в Латвии. Ожидается, что среднегодовая температура воздуха будет около +8,7 градуса, то есть на несколько сотых долей градуса ниже рекорда 2020 года. Если последние две недели декабря будут особенно теплыми, то среднегодовая температура в 2024-м может немного превысить показатель 2020 года.

Ученые прогнозируют, что во второй половине столетия среднегодовая температура в Латвии может превысить +10 градусов. Однако существует вероятность, что под влиянием глобального потепления в результате таяния ледников и увеличения количества осадков могут прекратиться морские течения в Атлантическом океане, и это будет означать резкий спад температуры в Северной Европе.

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