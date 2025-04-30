После жалобы закрылся единственный магазин в поселке: беспрецедентный случай в практике PVD

«У сыра в марте истек срок годности, а поверх срока маркером закрашено надписью "Латвия". Мы констатировали, что большая часть продаваемых в магазине товаров имеет истекший срок годности», – так описывает свой опыт в ерсикском магазине Pie Kristīnes анонимный потребитель в социальных сетях, дополняя пост фотографиями.

Магазин в тот же день был закрыт. Покупателей там было немного. Среди клиентов – педагоги и ученики соседней Ерсикской основной школы.

«Продукты питания, возможно, могли быть иной раз свежее, но как в сельском магазине. Не все могут поехать в город, не у всех есть транспорт, да и с автобусами – сами знаете, как бывает», — сказала сотрудница Ерсикской основной школы Айя.

ПВС не имела возможности проверить ситуацию, так как в момент прибытия инспекторов на место происшествия магазин уже был закрыт. Более того, владелец очень быстро успел исключить магазин из Регистра предприятий ПВС, что является беспрецедентным случаем в практике службы.

«В тот же день инспекторы были в другом магазине этого же предприятия, где не обнаружили товаров с истекшим сроком годности, поэтому утверждение, что это системная проблема предприятия, не соответствует действительности», — отметила представитель ПВС Диана Пастаре.

Тем не менее, ПВС начала административный процесс, в ходе которого попытается выяснить обстоятельства произошедшего. Владелец магазина Pie Kristīnes Янис Романс сообщил, что магазин планировалось закрыть и раньше, но произошедшее стало стимулом, поскольку сотрудница отказалась продолжать там работать.

«Были некоторые товары, у которых истек срок годности, и это была безответственность работника. Однако в целом тут больше ажиотажа, чем фактов. Когда я отправил своим юристам, и они посмотрели, на многих продуктах на фотографиях была указана дата производства, а не срок годности», – отметил владелец уже закрытого магазина.

ПВС также усматривает нарушения в действиях потребителя.

«Судя по фотографиям, посторонние лица взаимодействовали с продуктами питания, поднимали, клали на землю, они находились на территории продавца. Это, по сути, была работа инспекторов, но мы делаем это в спецодежде, в перчатках, чистых халатах, чтобы не загрязнять остальную продукцию», – рассказала представитель ПВС.

В позапрошлом году в Южной Латгалии было зарегистрировано 104 случая обнаружения в торговых точках товаров с истекшим сроком годности. В прошлом году было 33 таких случая, а в этом году на данный момент – 27 случаев. Штраф за такое нарушение для юридических лиц составляет от 70 до 3000 евро.