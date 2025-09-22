Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После открытия новой тюрьмы в Лиепае могут быть закрыты три тюрьмы

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

После открытия и начала работы новой тюрьмы в Лиепае могут быть закрыты три тюрьмы — не только нынешняя тюрьма в Лиепае, но и тюрьма в Елгаве, а также Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы, сообщил журналистам государственный секретарь Министерства юстиции (МЮ) Михаил Папсуевич.

Он сообщил, что первые заключенные в новую тюрьму могут быть приняты в марте следующего года, но до этого тюремный персонал должен освоить практические навыки работы в новой тюрьме.

Первым будет закрыт нынешний Лиепайский тюремный комплекс, отмечает Папсуевич, добавляя, что сначала МЮ оценит, следует ли сохранить тюремный комплекс для других нужд министерства. Позже тюрьму можно будет предложить перенять муниципалитету, но, если это не удастся, старую тюрьму в Лиепае можно будет выставить на аукцион.

В середине следующего года планируется закрыть также тюрьму в Елгаве, а чуть позже – Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы.

Государственный секретарь отметил, что новая Лиепайская тюрьма предназначена только для мужчин, поэтому есть планы перенести женскую Ильгюциемскую тюрьму в Цесис. Однако, признал он, для этого необходимо дождаться необходимого финансирования.

Папсуевич сообщил, что в настоящее время нет планов строительства других новых тюремных комплексов, но новые здания могут быть построены в существующих тюрьмах с соблюдением всех стандартов в области прав человека.

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

