После открытия новой тюрьмы в Лиепае могут быть закрыты три тюрьмы

Он сообщил, что первые заключенные в новую тюрьму могут быть приняты в марте следующего года, но до этого тюремный персонал должен освоить практические навыки работы в новой тюрьме.

Первым будет закрыт нынешний Лиепайский тюремный комплекс, отмечает Папсуевич, добавляя, что сначала МЮ оценит, следует ли сохранить тюремный комплекс для других нужд министерства. Позже тюрьму можно будет предложить перенять муниципалитету, но, если это не удастся, старую тюрьму в Лиепае можно будет выставить на аукцион.

В середине следующего года планируется закрыть также тюрьму в Елгаве, а чуть позже – Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы.

Государственный секретарь отметил, что новая Лиепайская тюрьма предназначена только для мужчин, поэтому есть планы перенести женскую Ильгюциемскую тюрьму в Цесис. Однако, признал он, для этого необходимо дождаться необходимого финансирования.

Папсуевич сообщил, что в настоящее время нет планов строительства других новых тюремных комплексов, но новые здания могут быть построены в существующих тюрьмах с соблюдением всех стандартов в области прав человека.