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После массовых протестов в Сербии начались массовые аресты: власти грозят «идентификацией всех лиц»

Euronews 30 июня, 2025 11:27

Мир 0 комментариев

Тысячи людей перекрыли улицы сербских городов в воскресенье, возмущенные арестом антиправительственных демонстрантов, которые днём ранее вступили в столкновения с полицией на массовом митинге с призывом к внеочередным парламентским выборам.

Протесты начались после того, как в ноябре 2024 года обрушился навес на вокзале в Нови Саде, в результате чего погибли 16 человек. Многие жители Сербии возлагают вину за трагедию на коррупционную халатность при реализации государственных инфраструктурных проектов.

Демонстранты установили металлические ограждения и контейнеры для мусора в разных местах Белграда, а также заблокировали ключевой мост через реку Сава.

В другой части Сербии, в городе Нови-Сад, протестующие забросали яйцами офис правящей популистской Сербской прогрессивной партии.

По сообщениям местных СМИ, аналогичные акции протеста были организованы и в других небольших городах.

Участники акции потребовали от властей освободить десятки студентов университетов и других демонстрантов, которые были заключены в тюрьму за нападение на полицию или за якобы имевший место заговор с целью свержения правительства на митинге в субботу в Белграде.

На этой акции собрались десятки тысяч человек. Они требовали проведения досрочных выборов после нескольких месяцев протестов, вызванных смертельным обрушением навеса на вокзале, в котором обвинили власти.

Антикоррупционные протесты продолжаются уже восемь месяцев после смертельного обрушения навеса недавно отремонтированного вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

Протестующие объявили нынешнее популистское правительство "нелегитимным" и возложили на него ответственность за любое насилие.

Столкновения с ОМОНом в субботу начались после окончания официальной части митинга. Полиция использовала перцовый аэрозоль, дубинки и щиты, а протестующие бросали камни, бутылки и другие предметы.

В воскресенье полиция сообщила, что 48 полицейских получили ранения, а 22 протестующих обратились за медицинской помощью. По словам министра внутренних дел Ивицы Дачича, из 77 задержанных в воскресенье 38 человек остаются под стражей, большинству из них предъявлены уголовные обвинения.

Прокуратура сообщила, что ещё как минимум 8 человек были задержаны в течение дня.

Президент Сербии Александр Вучич ранее в воскресенье объявил об арестах на пресс-конференции. Он обвинил организаторов митинга в подстрекательстве к насилию и нападениям на полицию, призвав к судебному преследованию.

Вучич также раскритиковал "террористов и тех, кто пытался свалить государство", выделив главного декана Белградского университета Владана Джокича, который был среди протестующих.

"Будут еще аресты, - сказал Вучич. - Идет идентификация всех лиц".

Он и его правящая Сербская прогрессивная партия отвергли призывы к досрочным выборам, обвинив протестующих в стремлении подстрекать к беспорядкам под иностранным влиянием без предоставления доказательств.

 

 

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