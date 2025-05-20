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После инцидента в Эстонии посол Литвы в НАТО подстрекает альянс к «более решительным действиям»

© LETA 20 мая, 2025 10:33

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Посол Литвы в НАТО Дарюс Яунишкис заявил, что инцидент в Эстонии с российским танкером "теневого" флота должен развязать руки для более решительных действий союзников.

По его словам, когда на прошлой неделе российский истребитель вылетел для сопровождения "теневого" танкера Jaguar, Москва тем самым признала существование "теневого" флота, который помогает ей обходить экономические санкции.

«Этим актом Россия признала, что "теневой" флот существует и что она этим озабочена. Я думаю, что это очень важный момент, и (...) это должно развязать нам руки для более решительных действий», — заявил Яунишкис в интервью, которое транслировалось радиостанцией Ziniu radijas во вторник.

«Но в то же время мы должны быть готовы к агрессивным действиям со стороны России. Нам нужно посмотреть, какие у нас есть инструменты и насколько решительно мы будем реагировать, если будут какие-либо провокации с их стороны», — добавил он.

Агентство BNS писало, что на прошлой неделе находящийся под санкциями танкер Jaguar в исключительной экономической зоне Эстонии отказался подчиниться требованиям эстонских чиновников, а прикрывавший его российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии.

Президент Гитанас Науседа ранее говорил, что Литва и ее союзники в настоящее время анализируют возможные более строгие меры, которые могли бы ограничить поведение России в Балтийском море.

Яунишкис также сказал, что морское право достаточно либерально и ограничивает возможность «осуществления определенных акций».

Он сказал, что страны могли бы изменить законы, чтобы обеспечить более строгие меры в случае, если российские суда окажутся в их исключительных экономических зонах, но есть также некоторые опасения относительно реакции России.

«Использование (...) истребителя ясно показывает их намерения защищать все свои интересы. Видимо, этим они хотят сказать, что полны решимости делать это и военным путем», — заявил посол.

Яунишкис также не исключает, что скоординированные действия лежали в основе пяти пожаров в Литве на разных заводах в начале мая.

«Россия неоднократно доказывала, что она готова пересечь все красные линии. Одним из методов ее работы являются как раз такие акты диверсий, которые просто угрожают всей Европе», — заявил дипломат.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют, связаны ли между собой указанные пожары.

Ранее Национальный центр управления кризисами указал, что нет достоверных данных, которые позволили бы связать пожары, сделать общие выводы или заподозрить диверсионные акты.

По мнению Яунишкиса, посредством диверсионных действий Россия стремится отвлечь внимание, запугать, побудить к переговорам с ней и истощить ресурсы стран.

«Это методы России, которые вполне понятны. Вопрос в том, насколько мы готовы действовать и насколько мы готовы отвечать на эти действия. Я считаю, что это не должно остаться без ответа», — отметил посол.

«Россия должна почувствовать, что если они продолжат предпринимать эти действия, то ответ будет действительно решительным и очень болезненным для России. Только это, по моему мнению, их и остановит. С террористическим государством, видимо, нужно действовать его же методами», — добавил он.

На прошлой неделе Польша заявила о решении закрыть российское консульство из-за саботажа после того, как польские власти обвинили Россию в организации пожара, уничтожившего торговый центр в Варшаве в прошлом году.

Яунишкис ожидает, что такой реакцией не ограничатся.

«Я (...) не думаю, что этим все ограничится. Видимо, какие-то действия планируются. Я не могу этого сказать, я здесь только предполагаю», — заявил бывший глава Департамента госбезопасности.

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