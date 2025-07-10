Работодатели: школьникам всё труднее писать, выражать свои мысли и вести беседу

Работодатели внимательно следят за результатами централизованных экзаменов по STEM-дисциплинам, особенно по математике, поскольку они влияют на выбор молодых людей продолжить образование в области естественных наук или технологий. Недостаточные знания по математике часто становятся основной причиной, по которой студенты не выбирают эти направления для своей будущей карьеры, отметила Вороненко.

Учитывая предварительные результаты экзамена этого года, работодатели призывают с осторожностью интерпретировать рост успеваемости.

«Более скромное повышение на 2–3 процентных пункта было бы более убедительным сигналом о том, что школам и учащимся удалось переломить тенденцию к снижению успеваемости по математике», — сказала представитель ЛКР.

Удивительный скачок результатов, по ее мнению, скорее ставит вопросы, в том числе о снижении потенциального уровня сложности экзамена, а также о более доступных мерах поддержки студентов во время экзаменов.

Отмечается, что различные механизмы поддержки во время экзаменов предоставляются более широкому кругу учащихся, а не только учащимся коррекционных образовательных программ. Вороненко призывает оценить, действительно ли такой подход обеспечивает равные возможности для всех учащихся при поступлении в средние школы и техникумы, особенно если приём осуществляется исключительно по результатам экзаменов. Также может потребоваться пересмотр целевых показателей и увеличение количества мест в учреждениях профессионального образования.

Работодатели неоднократно призывают ответственные органы обеспечить глубокий и качественный анализ экзаменов и сравнить результаты с предыдущими годами.

«Это позволило бы нам оценить опасения, высказанные по поводу лёгкости экзамена, и помогло бы учителям получить ответы — какие математические задачи или какие характеристики характеризуют учащихся, которые не могут справиться с экзаменом по математике», — отметила Вороненко.

По мнению работодателей, предстоящее в следующем году национальное тестирование по естественным наукам поможет более объективно оценить уровень знаний в области STEM в средней школе.

По словам Вороненко, в настоящее время результаты экзаменов повышенного уровня вызывают опасения, что некоторые студенты либо не усвоили тестируемый материал, либо выбрали неподходящие курсы обучения.

Работодатели также положительно, хотя и с осторожностью, оценивают стабилизацию результатов экзамена по латышскому языку. Вороненко отметила, что умение выражать свои мысли, писать и вести беседу — важные навыки в любой отрасли, и в последние годы эти навыки становятся всё более серьёзным вызовом для молодых людей.

«Без этих навыков немыслим работник любой отрасли», — подчеркнула Вороненко.

Как сообщалось, по сравнению с предыдущим учебным годом успеваемость учащихся на централизованных экзаменах, особенно по математике, значительно улучшилась, особенно в старших классах, согласно предварительным результатам экзаменов.

Средний балл на экзамене по математике оптимального уровня улучшился с 34,3% до 43,7%, а на экзамене продвинутого уровня — с 59% до 62%.

Из всех экзаменов по начальному образованию наибольший прогресс в этом году наблюдался по математике: средний балл учащихся достиг 53,8%, что на 10,8 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Для успешной сдачи экзамена учащимся необходимо было набрать не менее 10%.

Учителя гимназий уже выразили обеспокоенность тем, что в этом году экзамен по математике был искусственно упрощен, что объясняет стремительный рост результатов. Инта Озола, директор Государственного агентства развития образования (VIAA), «категорически не согласна» с этим, подчеркивая, что экзамен несопоставим со вступительными экзаменами в гимназии, поскольку у них разные цели и критерии оценки.

По словам директора VIAA, при подготовке к экзамену этого года были учтены мнения преподавателей и усовершенствован процесс экзамена. Также была проведена коммуникация с преподавателями по содержанию программы экзамена, а также улучшены формулировки заданий, чтобы они были более понятны студентам.

Более подробный анализ успеваемости учащихся на экзаменах ожидается в октябре.