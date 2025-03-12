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После Джидды Трамп объявил о готовности связаться с Путиным

© Deutsche Welle 12 марта, 2025 13:55

Мир 0 комментариев

Президент США сообщил о намерении связаться с Владимиром Путиным и выразил надежду, что тот согласится на предложение об установлении перемирия в Украине на 30 дней.

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры делегаций США и Украины в Джидде, сообщил в ночь на среду, 12 марта, что приветствует результаты этой встречи и намерен обсудить их с президентом РФ Владимиром Путиным "в течение ближайших нескольких дней".

"Надеюсь, президент Путин также согласится на это (установление режима прекращения огня между Россией и Украиной на 30 дней в соответствии с предложением Вашингтона. - Ред.), и мы сможем запустить это шоу (мирный процесс. - Ред.)", - цитирует главу американского государства телеканал CNN на своем сайте.

"Украина согласилась на это, и, надеюсь, Россия согласится на это. Мы собираемся встретиться с ними (представителями РФ. - Ред.) позже сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся договориться, - сказал президент США. - Но я думаю, что прекращение огня очень важно и, если мы сможем заставить Россию сделать это, будет замечательно. Если мы не сможем, все просто продолжится, и люди будут гибнуть".

Между тем, как передает агентство ТАСС, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 11 марта, отвечая на соответствующий вопрос, заявила: "Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней".

Дональд Трамп о Владимире Зеленском

"Я думаю, что есть очень большая разница между последним визитом (президента Украины Владимира Зеленского. - Ред.) в Овальный кабинет, который вы видели, и (его готовности. - Ред.) к полному прекращению огня", - сказал Дональд Трамп, подразумевая перепалку, начавшуюся между ним и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом с одной стороны и украинским лидером с другой во время визита Зеленского в Вашингтон в феврале.

В ответ на вопрос журналистов, пригласит ли он Зеленского снова в Белый дом, Трамп заявил: "Конечно, непременно".

Зеленский о результатах переговоров в Джидде

По итогам переговоров в Джидде в ответ на согласие Украины на перемирие представители США заявили о немедленном возобновлении оказания помощи Киеву. Кроме того, США обещали немедленно вернуться к обмену с Украиной разведданными.

"Во вторник (11 марта. - Ред.) украинский чиновник подтвердил, что американская помощь Украине в области безопасности возобновилась", - указывает CNN.

Вечером 11 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Джидде между американской и украинской делегациями о путях завершения войны в его стране.

По его словам, на переговорах в Саудовской Аравии Киев выдвинул три предложения: "тишина в небе", "тишина на море" и "освобождение пленных". В ответ, отметил Зеленский, американская сторона предложила сделать первый шаг дальше - и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, на воде, в воздухе, а также по всей линии фронта. "Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть, мы соглашаемся, и если русские согласятся, - в тот момент тишина", - заявил президент Украины.

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