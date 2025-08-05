Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Послабления украинцам породили «серую зону» для жуликов: таксисты обходят закон (Дополнено)

В Латвии послабления правил для граждан Украины в сфере пассажирских коммерческих перевозок способствовали развитию теневого сектора и мошенничества, сообщили агентству LETA в Ассоциации развития лицензированных пассажирских коммерческих перевозчиков (LPKAA).

Ассоциация указывает, что возможность приобрести украинские водительские удостоверения через социальные сети, незнание государственного языка, а также подделка личности — лишь некоторые из видов мошенничества в сфере пассажирских перевозок, в том числе через мобильное приложение Bolt.

В ассоциации подчеркивают, что за три года упрощённые условия для граждан Украины способствовали развитию теневого сектора в этой отрасли. В связи с этим LPKAA направила письмо в ответственные учреждения — в Государственную полицию, Службу государственных доходов (VID), Дирекцию автотранспорта, Центр государственного языка, профильные министерства и в канцелярию премьер-министра.

LPKAA отмечает, что в стремлении помочь гражданам Украины был упущен момент, когда другие иностранцы, в том числе и жители Латвии, начали злоупотреблять ситуацией, получая необоснованные преимущества. Например, от граждан Украины не требуется знание латышского языка, как и справка об отсутствии запрета на вождение, которая обязательна для всех остальных, если водительское удостоверение выдано за рубежом.

Ссылаясь на данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), ассоциация сообщает, что украинские граждане делятся на две группы — имеющие статус беженца и обладающие видом на жительство. Украинцы со статусом беженца могут работать таксистами с украинским водительским удостоверением, а вторая группа, как и другие иностранцы, обязана обменять удостоверение в течение года.

При этом изменения в законе о поддержке гражданских лиц Украины предусматривают возможность получения послаблений при регистрации в реестре таксистов не только для бежавших от войны, но и для граждан Украины с видом на жительство, а также для граждан других стран, получивших в Украине вид на жительство, статус лица без гражданства или статус международной защиты, а также для членов их семей.

Таким образом, по словам ассоциации, если украинец прожил в Латвии 10 лет и не мог работать таксистом из-за незнания латышского, то теперь он может "переквалифицироваться" в беженца и легально работать в отрасли.

Ассоциация также обращает внимание, что, например, на платформе Telegram украинское водительское удостоверение и ID гражданина Украины можно купить за 800–1500 евро, поэтому такой возможностью пользуются и жители Латвии, у которых в стране были изъяты водительские права.

Кроме того, с марта 2023 года в карточках таксистов больше не требуется фотография водителя, и сами карточки больше не выдаются в физическом формате, добавили в ассоциации.

В связи с этим ассоциация призывает ответственные учреждения восстановить требование о наличии физического удостоверения с фотографией, чтобы предотвратить подделку личности, а также установить единые требования по знанию государственного языка для всех работников отрасли и ввести усиленную проверку подлинности документов при регистрации таксистов.

В свою очередь руководитель Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерульфа также прокомментировала ситуацию, описанную ассоциацией LPKAA:

«Услуги совместных поездок в Латвии регулируются уже более шести лет, и мы работаем в полном соответствии со всеми действующими нормативными актами. На платформе Bolt внедрены различные механизмы безопасности, которые помогают выявлять и предотвращать мошеннические действия, в том числе в рамках активного сотрудничества с ответственными государственными учреждениями.

Следует отметить, что наши партнёры-водители не являются сотрудниками Bolt, а выступают в роли независимых поставщиков услуг. Тем не менее, чтобы начать предоставлять услуги перевозки через платформу Bolt, водитель должен соответствовать ряду требований, включая наличие действительного водительского удостоверения. Каждый водитель также обязан указать перевозчика — компанию, в рамках деятельности которой он будет осуществлять пассажирские перевозки с использованием платформы Bolt. Кроме того, водитель должен быть зарегистрирован в Автотранспортной дирекции (ATD) и получить лицензию на осуществление пассажирских перевозок такси или легковым автомобилем.

Дополнительно к этим условиям мы проводим многоступенчатую проверку водителей, которая включает в себя проверку документов и идентификацию личности, сравниваемую с данными ATD, обеспечивая тем самым строгий контроль над поставщиками услуг на платформе Bolt. Также работает механизм фото-верификации, который регулярно проводится, чтобы убедиться, что услугу предоставляет именно зарегистрированный водитель. У нас действует политика нулевой терпимости к совместному использованию профилей, и при выявлении такого нарушения водитель теряет доступ к платформе.

Мы считаем, что для всех участников отрасли должны действовать равные правила, поэтому поддерживаем честную конкуренцию и открыты для сотрудничества со всеми ответственными государственными структурами, чтобы ещё больше усилить контрольные механизмы в отрасли. В то же время считаем важным дать возможность украинским беженцам вести хозяйственную деятельность, в том числе в сфере пассажирских перевозок, обеспечивая себе доход с помощью цифровых платформ.

Безопасность — наш приоритет, и мы призываем всех, кто располагает информацией о возможной подделке документов или других незаконных действиях, незамедлительно сообщать об этом ответственным государственным учреждениям, например, Государственной полиции. Также призываем пользователей Bolt быть внимательными и связываться со службой поддержки, если возникают подозрения в неподобающем или, возможно, незаконном поведении».

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

