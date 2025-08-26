Порядком на латвийских кладбищах озаботились в правительстве

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня каждое самоуправление устанавливает свои нормы, что создаёт путаницу для жителей. Новый закон должен обеспечить ясность относительно прав и обязанностей, а также сократить избыточную бюрократию.

По проекту решение об открытии, расширении или закрытии кладбища принимает дума, определяя название, границы и допустимые формы захоронения. Самоуправления обязаны заранее планировать развитие кладбищ в соответствии с территориальными документами, а также обеспечить минимальные удобства: информационные таблички, площадки для мусора, а при необходимости — воду и туалеты.

Законопроект вводит и единый порядок распределения мест. В приоритете будет последнее задекларированное или дополнительный адрес проживания умершего либо заявителя. Разрешается также формировать семейные участки. Решения самоуправления можно будет обжаловать в административном суде.

Документ определяет обязанности держателей могил: подготовка места к захоронению, уборка цветов и венков в течение трёх месяцев после похорон, регулярный уход. Неубранные могилы будут отмечаться, а если за три года они не приведены в порядок, права на участок могут быть отозваны.

Кроме того, муниципалитетам придётся создать электронный реестр захоронений. Для его формирования предусмотрен переходный период.

Окончательное решение по закону предстоит принять Сейму.