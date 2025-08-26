Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Порядком на латвийских кладбищах озаботились в правительстве

Редакция PRESS 26 августа, 2025 15:38

Иллюстративное фото

Кабинет министров во вторник одобрил проект закона о кладбищах, который впервые предусматривает единые правила их устройства, а также содержания, расширения и выделения захоронений.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня каждое самоуправление устанавливает свои нормы, что создаёт путаницу для жителей. Новый закон должен обеспечить ясность относительно прав и обязанностей, а также сократить избыточную бюрократию.

По проекту решение об открытии, расширении или закрытии кладбища принимает дума, определяя название, границы и допустимые формы захоронения. Самоуправления обязаны заранее планировать развитие кладбищ в соответствии с территориальными документами, а также обеспечить минимальные удобства: информационные таблички, площадки для мусора, а при необходимости — воду и туалеты.

Законопроект вводит и единый порядок распределения мест. В приоритете будет последнее задекларированное или дополнительный адрес проживания умершего либо заявителя. Разрешается также формировать семейные участки. Решения самоуправления можно будет обжаловать в административном суде.

Документ определяет обязанности держателей могил: подготовка места к захоронению, уборка цветов и венков в течение трёх месяцев после похорон, регулярный уход. Неубранные могилы будут отмечаться, а если за три года они не приведены в порядок, права на участок могут быть отозваны.

Кроме того, муниципалитетам придётся создать электронный реестр захоронений. Для его формирования предусмотрен переходный период.

Окончательное решение по закону предстоит принять Сейму.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 01:25 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Тюремный режим: никакого Интернета, ограничат игровые консоли, ужесточат проверку посетителей
Bitnews.lv 7 часов назад
Торф тоже утонул. Просят ввести ЧС
Bitnews.lv 7 часов назад
Президент Карис: Эстонии нужна «стена из дронов» и многоуровневая ПВО
Bitnews.lv 8 часов назад
Туманная ночь и тёплая среда
Bitnews.lv 9 часов назад
В Латвии появятся единые правила для кладбищ
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: вода подорожает…
Sfera.lv 11 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать