Пора ввести военный налог: Витенбергс предлагает пополнить казну (3)

Редакция PRESS 21 октября, 2025 10:36

Для пополнения средств госбюджета член комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс предложил простое и элегантное решение: военный налог для нехороших латвийских предприятий, пишет портал Grani.lv

 В программе Ziņu TOP Янис Витенбергс (Национальное объединение) заявил, что одним из решений пополнения нашей опустевшей казны могло бы стать введение специального военного налога для тех предприятий, которые вопреки призывам правительства сократить экономическое сотрудничество со странами-агрессорами продолжают вести бизнес с Россией и Белоруссией.

По его мнению, это позволило бы сделать конкуренцию между латвийскими предприятиями более справедливой, а также увеличить поступления в казну.

Сами поступления, насколько можно судить по данным статистики, могли бы быть немалыми. Как известно, за восемь месяцев этого года Латвия экспортировала в Россию и Белоруссию товары общей стоимостью 731,945 млн евро. А это означает? что до конца года латвийский экспорт туда гарантированно превысит 1 миллиард евро. Это безалкогольные и алкогольные напитки, одежда, фармацевтические препараты, обувь, изделия из кожи, косметика, парфюмерия, а также машины и аппаратура. В свою очередь Латвия в лице своих предприятий импортирует из России разные виды минерального топлива, нефть и продукты нефтеперегонки, продукты пищевой промышленности, корма для животных, масла растительного и животного происхождения, зерновые культуры и прочее.

Это, по мнению Витенбергса, возмутительно и недопустимо в нынешней геополитической ситуации. Из-за факта такого сотрудничества (который, к слову, санкциями не запрещен) Нацобъединение недавно требовало в Сейме отставки премьера Эвики Силини и той, по словам Витенбергса, едва-едва удалось сохранить своё кресло.

То, что введение такого налога стало бы откровенным вмешательством в частный бизнес и грубым нарушением закона о предпринимательской деятельности, Витенбергса, судя по всему, ничуть не смущает. Более того, он считает, что правительству определенно нужно двигаться в этом направлении, поскольку такое положение дел несправедливо по отношению к другим коммерсантам, отказавшимся работать со странами-агрессорами, которым теперь приходится работать и конкурировать на местном рынке с теми, кто продолжает это делать.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (3)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (3)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (3)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (3)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (3)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (3)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

