В программе Ziņu TOP Янис Витенбергс (Национальное объединение) заявил, что одним из решений пополнения нашей опустевшей казны могло бы стать введение специального военного налога для тех предприятий, которые вопреки призывам правительства сократить экономическое сотрудничество со странами-агрессорами продолжают вести бизнес с Россией и Белоруссией.

По его мнению, это позволило бы сделать конкуренцию между латвийскими предприятиями более справедливой, а также увеличить поступления в казну.

Сами поступления, насколько можно судить по данным статистики, могли бы быть немалыми. Как известно, за восемь месяцев этого года Латвия экспортировала в Россию и Белоруссию товары общей стоимостью 731,945 млн евро. А это означает? что до конца года латвийский экспорт туда гарантированно превысит 1 миллиард евро. Это безалкогольные и алкогольные напитки, одежда, фармацевтические препараты, обувь, изделия из кожи, косметика, парфюмерия, а также машины и аппаратура. В свою очередь Латвия в лице своих предприятий импортирует из России разные виды минерального топлива, нефть и продукты нефтеперегонки, продукты пищевой промышленности, корма для животных, масла растительного и животного происхождения, зерновые культуры и прочее.

Это, по мнению Витенбергса, возмутительно и недопустимо в нынешней геополитической ситуации. Из-за факта такого сотрудничества (который, к слову, санкциями не запрещен) Нацобъединение недавно требовало в Сейме отставки премьера Эвики Силини и той, по словам Витенбергса, едва-едва удалось сохранить своё кресло.

То, что введение такого налога стало бы откровенным вмешательством в частный бизнес и грубым нарушением закона о предпринимательской деятельности, Витенбергса, судя по всему, ничуть не смущает. Более того, он считает, что правительству определенно нужно двигаться в этом направлении, поскольку такое положение дел несправедливо по отношению к другим коммерсантам, отказавшимся работать со странами-агрессорами, которым теперь приходится работать и конкурировать на местном рынке с теми, кто продолжает это делать.