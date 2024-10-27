Пора сажать: государство продает изъятые у преступников цветочные луковицы; увы, только оптом

На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.
На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.