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Пора сажать: государство продает изъятые у преступников цветочные луковицы; увы, только оптом

© LETA 27 октября, 2024 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Государственное агентство обеспечения (ГАО, NVA) объявило о реализации вещественных доказательств, изъятых в ходе уголовных процессов, и предлагает приобрести с аукциона луковицы трех видов цветов стоимостью минимум 230 тысяч евро, о чем свидетельствует сообщение агентства.

На аукцион выставлено 3030 ящиков луковиц тюльпанов по начальной цене 198 тысяч 930 евро, 595 ящиков луковиц нарциссов по начальной цене 13 тысяч 923 евро и 71 ящик луковиц мускари по начальной цене 17 тысяч 466 евро.

Недавно агентство предлагало приобрести разные виды растений в горшках - всего около 75 тысяч штук.

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Грандиозные планы: в следующем году в Риге появятся не менее 20 новых пешеходных переходов; где?

Важно 17:55

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В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

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МИД Латвии: задержанный в Белоруссии латвийский гражданин будет находиться в СИЗО до суда

Важно 17:26

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Задержанный в Белоруссии гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе до суда, заявила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

Задержанный в Белоруссии гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе до суда, заявила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

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Депутат Эдвин Шноре: мы предлагаем внедрить «военный налог» для тех, кто до сих пор торгует с Россией

Важно 17:10

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На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.

На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.

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Ночью ожидается дождь, а понедельник во многих местах будет солнечным

Важно 16:45

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В ночь на понедельник на большей части территории Латвии ожидается дождь, но после этого небо прояснится и в понедельник во многих местах будет сиять солнце, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник на большей части территории Латвии ожидается дождь, но после этого небо прояснится и в понедельник во многих местах будет сиять солнце, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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На работы по содержанию рижских улиц планируют потратить около 3 миллионов евро; куда пойдут эти деньги

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума планирует выделить дополнительно около 3 миллионов евро на работы по содержанию рижских улиц, согласно проекту решения, поддержанному Комиссией по делам сообщения и транспорта.

Рижская дума планирует выделить дополнительно около 3 миллионов евро на работы по содержанию рижских улиц, согласно проекту решения, поддержанному Комиссией по делам сообщения и транспорта.

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Идет сбор подписей за возврат автомобильных номеров с латвийским флагом; более 400 человек подписались

Новости Латвии 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив Mana balss запущен сбор подписей за то, чтобы владельцы автомашин могли по желанию получить номерные знаки на автомобиль с латвийским флагом, а не только с флагом ЕС. Об этом агентство LETA информировал один из авторов инициативы Янис Дамбергс.

На портале общественных инициатив Mana balss запущен сбор подписей за то, чтобы владельцы автомашин могли по желанию получить номерные знаки на автомобиль с латвийским флагом, а не только с флагом ЕС. Об этом агентство LETA информировал один из авторов инициативы Янис Дамбергс.

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Янис Стрейч: «В Латвии нет государства. Народ понимает и чувствует, что им управляют, но молчит»

Важно 15:16

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Выдающийся кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч весьма резко высказался о сложившейся политической ситуации в стране.

Выдающийся кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч весьма резко высказался о сложившейся политической ситуации в стране.

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