Пора сажать: государство продает изъятые у преступников цветочные луковицы; увы, только оптом

На аукцион выставлено 3030 ящиков луковиц тюльпанов по начальной цене 198 тысяч 930 евро, 595 ящиков луковиц нарциссов по начальной цене 13 тысяч 923 евро и 71 ящик луковиц мускари по начальной цене 17 тысяч 466 евро.

Недавно агентство предлагало приобрести разные виды растений в горшках - всего около 75 тысяч штук.