Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana
Доступность

Попытка шантажа производителя Forevers с целью вымогательства денег и подрыв репутации

Новости партнеров Редакция PRESS 28 октября, 2025 15:13

Новости партнеров

Мясоперерабатывающее и торговое предприятие Forevers считает, что стало потенциальной жертвой действий группы изощренных мошенников, цель которых - подорвать деловую репутацию компании, нанести ущерб ее коммерческой деятельности и вымогательство денег. Предприятие уже обратилось с заявлением в Государственную полицию, а также направило письма генеральному прокурору Латвийской Республики, министру внутренних дел, министру экономики и министру земледелия с призывом обеспечить безопасную среду для развития предприятий с отечественным капиталом.

Оборот компании в прошлом году составил 77,6 миллиона евро, что стало лучшим финансовым достижением за ее почти 30-летнюю деятельность. Forevers - одно из немногих предприятий в отрасли, которое развивается за счет местного капитала и является крупным налогоплательщиком. За последние пять лет компания перечислила в государственный бюджет 71,4 миллиона евро, из них 18,3 миллиона евро - в прошлом году. У предприятия рейтинг категории А в Службе государственных доходов и отсутствует налоговая задолженность.

В августе и сентябре этого года в средствах массовой информации (преимущественно на портале Pietiek.com) была развернута масштабная кампания по дискредитации SIA Forevers и члена его правления Андрея Ждана, содержащая ложные утверждения о якобы причастности к схемам мошенничества с НДС, отмыванию денег и незаконным связям с работниками прокуратуры, полиции и СГД. Ни SIA Forevers как юридическое лицо, ни Андрей Ждан как физическое лицо не были вовлечены ни в какие уголовные процессы и процессуальные действия, не давали показаний и не были допрошены в связи с содержащейся в публикациях информацией, предоставленной Сергеем Воеводой, а также в связи с упомянутыми им процессами.

“Мы стали жертвой действий изощренной группы мошенников, целью которых является дискредитация, нанесение ущерба коммерческой деятельности и, как оказалось, вымогательство денег в обмен на прекращение публикаций клеветнических материалов. Forevers - это местное предприятие и гораздо более уязвимо перед подобными недобросовестными действиями по сравнению с иностранными инвесторами. Кроме того, до нас дошла информация и о других аналогичных случаях. Поэтому мы призываем правоохранительные органы защитить наше право на безопасную предпринимательскую среду и правовое государство”, - отмечает Андрей Ждан, владелец SIA Forevers.

Предприятие также обратилось к министру внутренних дел и к ответственным за развитие отрасли министру экономики и министру земледелия:

“Мы являемся крупным налогоплательщиком в государственный бюджет, обеспечивающим работой более 700 человек, предприятием с местным капиталом и масштабными планами по инвестициям и экспорту. Однако мы не чувствуем уверенности в безопасности предпринимательской среды, в которой работаем.

Этот случай показывает, что методы вымогательства, характерные для 90-х годов, возвращаются — только теперь под видом формально законных способов, направленных на подрыв репутации компании и шантаж с целью получения финансовой выгоды. Мы платим налоги и ожидаем от государства, что оно сможет нас защитить, создав надлежащую правовую среду, где подобные группы не смогут действовать безнаказанно”, - подчеркнул Андрей Ждан, владелец SIA Forevers.

О предприятии Forevers

SIA Forevers - одно из крупнейших и самых современных пищевых предприятий Латвии, производящее широкий ассортимент мясной продукции. Работает на рынке с 1996 года, является предприятием со 100% латвийским капиталом, а его единственный владелец - Андрей Ждан.

Forevers - один из немногих производителей пищевой продукции, который создал собственную сеть мясных магазинов, насчитывающую более 100 торговых точек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:10 29.10.2025
Минфин требует от Валкской думы навести порядок в финансах
Bitnews.lv 1 час назад
Пользы немного, а рисков много: в Латвии не будет одинаковых цен на медикаменты
Bitnews.lv 2 часа назад
Погода: и взойдёт солнце
Sfera.lv 6 часов назад
Почему парламент Латвии медлит с инициативой о защите женщин?
Bitnews.lv 8 часов назад
Что ждёт латвийцев в 2026 году — повышение, послабления или новые налоги?
Bitnews.lv 8 часов назад
Рига: 300 лет на реновацию домов
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: где взять миллионы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: юбилей радио отметили выпуском почтовой марки
Sfera.lv 10 часов назад

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Читать
Загрузка

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

Читать

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Читать

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

Читать

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Читать

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Выбор редакции 20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Читать

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать