Попытка шантажа производителя Forevers с целью вымогательства денег и подрыв репутации Новости партнеров Редакция PRESS 28 октября, 2025 15:13 Новости партнеров

Мясоперерабатывающее и торговое предприятие Forevers считает, что стало потенциальной жертвой действий группы изощренных мошенников, цель которых - подорвать деловую репутацию компании, нанести ущерб ее коммерческой деятельности и вымогательство денег. Предприятие уже обратилось с заявлением в Государственную полицию, а также направило письма генеральному прокурору Латвийской Республики, министру внутренних дел, министру экономики и министру земледелия с призывом обеспечить безопасную среду для развития предприятий с отечественным капиталом.

Оборот компании в прошлом году составил 77,6 миллиона евро, что стало лучшим финансовым достижением за ее почти 30-летнюю деятельность. Forevers - одно из немногих предприятий в отрасли, которое развивается за счет местного капитала и является крупным налогоплательщиком. За последние пять лет компания перечислила в государственный бюджет 71,4 миллиона евро, из них 18,3 миллиона евро - в прошлом году. У предприятия рейтинг категории А в Службе государственных доходов и отсутствует налоговая задолженность.

В августе и сентябре этого года в средствах массовой информации (преимущественно на портале Pietiek.com) была развернута масштабная кампания по дискредитации SIA Forevers и члена его правления Андрея Ждана, содержащая ложные утверждения о якобы причастности к схемам мошенничества с НДС, отмыванию денег и незаконным связям с работниками прокуратуры, полиции и СГД. Ни SIA Forevers как юридическое лицо, ни Андрей Ждан как физическое лицо не были вовлечены ни в какие уголовные процессы и процессуальные действия, не давали показаний и не были допрошены в связи с содержащейся в публикациях информацией, предоставленной Сергеем Воеводой, а также в связи с упомянутыми им процессами.

“Мы стали жертвой действий изощренной группы мошенников, целью которых является дискредитация, нанесение ущерба коммерческой деятельности и, как оказалось, вымогательство денег в обмен на прекращение публикаций клеветнических материалов. Forevers - это местное предприятие и гораздо более уязвимо перед подобными недобросовестными действиями по сравнению с иностранными инвесторами. Кроме того, до нас дошла информация и о других аналогичных случаях. Поэтому мы призываем правоохранительные органы защитить наше право на безопасную предпринимательскую среду и правовое государство”, - отмечает Андрей Ждан, владелец SIA Forevers.

Предприятие также обратилось к министру внутренних дел и к ответственным за развитие отрасли министру экономики и министру земледелия:

“Мы являемся крупным налогоплательщиком в государственный бюджет, обеспечивающим работой более 700 человек, предприятием с местным капиталом и масштабными планами по инвестициям и экспорту. Однако мы не чувствуем уверенности в безопасности предпринимательской среды, в которой работаем.

Этот случай показывает, что методы вымогательства, характерные для 90-х годов, возвращаются — только теперь под видом формально законных способов, направленных на подрыв репутации компании и шантаж с целью получения финансовой выгоды. Мы платим налоги и ожидаем от государства, что оно сможет нас защитить, создав надлежащую правовую среду, где подобные группы не смогут действовать безнаказанно”, - подчеркнул Андрей Ждан, владелец SIA Forevers.

О предприятии Forevers

SIA Forevers - одно из крупнейших и самых современных пищевых предприятий Латвии, производящее широкий ассортимент мясной продукции. Работает на рынке с 1996 года, является предприятием со 100% латвийским капиталом, а его единственный владелец - Андрей Ждан.

Forevers - один из немногих производителей пищевой продукции, который создал собственную сеть мясных магазинов, насчитывающую более 100 торговых точек.