Популярные таблетки от боли под подозрением: фармацевты сделали тревожное предупреждение

Фармацевты призывают внимательнее относиться к популярным обезболивающим из группы нестероидных противовоспалительных препаратов — таких как ибупрофен, напроксен и диклофенак.
Именно эти лекарства чаще всего лежат в домашних аптечках. Но специалисты напоминают: даже привычные средства могут влиять на организм сильнее, чем многие думают.
По словам экспертов, подобные препараты способны повышать артериальное давление и повреждать кровеносные сосуды внутри почек.
Особенно осторожными советуют быть людям, у которых уже есть факторы риска — например, диабет или повышенное давление.
Фармацевты подчёркивают: сами по себе эти лекарства считаются эффективными и безопасными, но важно понимать их возможное влияние на организм, особенно при регулярном использовании.
При любых сомнениях специалисты рекомендуют обсудить приём обезболивающих с фармацевтом — именно они могут подсказать, какие альтернативы подходят в конкретной ситуации.
Между тем данные показывают, что проблемы с почками встречаются гораздо чаще, чем принято думать. Около 7,2 миллиона человек в Великобритании живут с хроническими заболеваниями почек — причём многие об этом даже не подозревают.
По оценкам специалистов, около миллиона человек могут иметь болезнь, не зная о ней. На ранних стадиях она часто не даёт заметных симптомов.
Интересно, что среди почти 295 тысяч человек, которые проходили онлайн-проверку здоровья почек за последние полтора года, 24% признались, что регулярно принимают обезболивающие без рецепта.
Именно поэтому медики напоминают: иногда привычная таблетка может скрывать куда более серьёзную историю.