Популярные таблетки от боли под подозрением: фармацевты сделали тревожное предупреждение

Редакция PRESS 12 марта, 2026 10:21

Азбука здоровья 0 комментариев

Таблетки, которые миллионы людей принимают почти автоматически при головной или мышечной боли, неожиданно оказались в центре нового медицинского предупреждения.

Фармацевты призывают внимательнее относиться к популярным обезболивающим из группы нестероидных противовоспалительных препаратов — таких как ибупрофен, напроксен и диклофенак.

Именно эти лекарства чаще всего лежат в домашних аптечках. Но специалисты напоминают: даже привычные средства могут влиять на организм сильнее, чем многие думают.

По словам экспертов, подобные препараты способны повышать артериальное давление и повреждать кровеносные сосуды внутри почек.

Особенно осторожными советуют быть людям, у которых уже есть факторы риска — например, диабет или повышенное давление.

Фармацевты подчёркивают: сами по себе эти лекарства считаются эффективными и безопасными, но важно понимать их возможное влияние на организм, особенно при регулярном использовании.

При любых сомнениях специалисты рекомендуют обсудить приём обезболивающих с фармацевтом — именно они могут подсказать, какие альтернативы подходят в конкретной ситуации.

Между тем данные показывают, что проблемы с почками встречаются гораздо чаще, чем принято думать. Около 7,2 миллиона человек в Великобритании живут с хроническими заболеваниями почек — причём многие об этом даже не подозревают.

По оценкам специалистов, около миллиона человек могут иметь болезнь, не зная о ней. На ранних стадиях она часто не даёт заметных симптомов.

Интересно, что среди почти 295 тысяч человек, которые проходили онлайн-проверку здоровья почек за последние полтора года, 24% признались, что регулярно принимают обезболивающие без рецепта.

Именно поэтому медики напоминают: иногда привычная таблетка может скрывать куда более серьёзную историю.
 
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

