Популярные таблетки от боли под подозрением: фармацевты сделали тревожное предупреждение

Фармацевты призывают внимательнее относиться к популярным обезболивающим из группы нестероидных противовоспалительных препаратов — таких как ибупрофен, напроксен и диклофенак.

Именно эти лекарства чаще всего лежат в домашних аптечках. Но специалисты напоминают: даже привычные средства могут влиять на организм сильнее, чем многие думают.

По словам экспертов, подобные препараты способны повышать артериальное давление и повреждать кровеносные сосуды внутри почек.

Особенно осторожными советуют быть людям, у которых уже есть факторы риска — например, диабет или повышенное давление.

Фармацевты подчёркивают: сами по себе эти лекарства считаются эффективными и безопасными, но важно понимать их возможное влияние на организм, особенно при регулярном использовании.

При любых сомнениях специалисты рекомендуют обсудить приём обезболивающих с фармацевтом — именно они могут подсказать, какие альтернативы подходят в конкретной ситуации.

Между тем данные показывают, что проблемы с почками встречаются гораздо чаще, чем принято думать. Около 7,2 миллиона человек в Великобритании живут с хроническими заболеваниями почек — причём многие об этом даже не подозревают.

По оценкам специалистов, около миллиона человек могут иметь болезнь, не зная о ней. На ранних стадиях она часто не даёт заметных симптомов.

Интересно, что среди почти 295 тысяч человек, которые проходили онлайн-проверку здоровья почек за последние полтора года, 24% признались, что регулярно принимают обезболивающие без рецепта.

Именно поэтому медики напоминают: иногда привычная таблетка может скрывать куда более серьёзную историю.



