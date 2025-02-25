Помянем павших и будем бороться за живых: Галкин высказался в годовщину начала военных действий в Украине

Галкин учит украинский язык и на своих концертах всегда пытается сказать пору слов на мове, чтобы поддержать страдающий от войны народ.

В понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала войны, на своей странице в Инстаграм он написал следующее: «Три года как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы… Все это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников. Не знаю, что писать сегодня… Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых».