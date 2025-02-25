Помянем павших и будем бороться за живых: Галкин высказался в годовщину начала военных действий в Украине

Роль сна для нашего самочувствия, здоровья, качества жизни и работоспособности неоценима. Так же, как здоровое питание, физические нагрузки и положительные эмоции, качественный ночной сон является чрезвычайно важным фактором бодрости и здоровья. Сон – это интимный процесс, в котором мы на 1/3 суток остаемся полностью беззащитны и отключены от активного самосознания и контроля. Единственное, что мы можем сделать, это организовать безопасное спальное место, в котором во время сна обеспечиваются все необходимые для полноценного отдыха организма факторы - циркуляция воздуха, тепло, поддержка тела в анатомически правильном положении, беспрепятственная циркуляция крови и лимфы, расслабление мышц. Вложение в покупку подходящего матраса – важное условие качественного отдыха!
Роль сна для нашего самочувствия, здоровья, качества жизни и работоспособности неоценима. Так же, как здоровое питание, физические нагрузки и положительные эмоции, качественный ночной сон является чрезвычайно важным фактором бодрости и здоровья. Сон – это интимный процесс, в котором мы на 1/3 суток остаемся полностью беззащитны и отключены от активного самосознания и контроля. Единственное, что мы можем сделать, это организовать безопасное спальное место, в котором во время сна обеспечиваются все необходимые для полноценного отдыха организма факторы - циркуляция воздуха, тепло, поддержка тела в анатомически правильном положении, беспрепятственная циркуляция крови и лимфы, расслабление мышц. Вложение в покупку подходящего матраса – важное условие качественного отдыха!