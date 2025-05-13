Помощь латвийцам от муниципалитетов: кому и что положено

Всем одинаково

Закон для самоуправлений

Есть в Латвии маленькие самоуправления - и есть большие: например, Рижское и Гулбенское самоуправления, Вентспилсское и Краславское. Они сильно отличаются по числу жителей и, соответственно, по размеру бюджета и доходов. Но перед законом и большие, и малые – все равны.

Поправки к закону «О социальных услугах и социальной помощи» (SociAlo pakalpojumu un sociAlAs palIdzIbas likums), вступившие в силу с 21 января 2025 года, говорят о том, что все самоуправления Латвии по-прежнему должны предоставлять своим жителям социальные услуги, причем одинаковую минимальную корзину социальных услуг - независимо от размера территории и численности населения. Какие это услуги, которые может получить как житель столицы, так и житель, например, Екабпилса или Алуксне?

V Обязательная корзина состоит из 10 пунктов.

1. Услуги по уходу на дому (для лиц с тяжелыми функциональными нарушениями).

2. Услуги кризисного центра (для лиц, оказавшихся в кризисной ситуации).

3. Услуги группового дома - квартир (для лиц с психическими отклонениями).

4. Услуги долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации в учреждении (для совершеннолетних лиц с тяжелыми функциональными нарушениями, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - до момента, когда ребенок может вернуться в семью, или до установления опеки над ребенком, его помещения в приемную семью или передачи на усыновление).

5. Приют или услуги ночного приюта (для лиц без определенного места жительства и лиц, находящихся в кризисной ситуации).

6. Услуги дневного стационара (для лиц с тяжелыми функциональными нарушениями).

7. Услуги «передышки» (для детей с ограниченными возможностями, имеющих заключение Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности о необходимости специального ухода, лиц с инвалидностью 1-й группы, а также для лиц с психическими расстройствами, которым установлена инвалидность 2-й группы);

8. Услуги специализированной мастерской (для лиц с психическими расстройствами).

9. Услуги семейного помощника (для семей с детьми, лиц с психическими расстройствами, а также для детей-сирот, достигших совершеннолетия, и для детей, оставшихся без попечения родителей после окончания внесемейного ухода).

10. Услуги социальной реабилитации по месту жительства лица (для детей с поведенческими проблемами или высоким риском их развития; для детей, находящихся на внесемейном попечении, достигших 16-летнего возраста; а также для совершеннолетних лиц, находящихся на внесемейном попечении).

На какие средства самоуправления будут оказывать эти минимальные услуги? Ведь надо оплачивать труд специалистов, которые этим занимаются, помещения...

Обязательные социальные услуги, как следует из закона, будут покрываться из средств местного самоуправления, то есть должны быть заложены в годовой бюджет. Недостаточность бюджетных средств не является причиной, чтобы не выполнять эти услуги.

Вместе с тем закон учитывает, что не все самоуправления имеют возможность сразу приступить к выполнению требований закона и оказывать перечисленные минимальные услуги, часть поправок будет вводиться постепенно. Так, услуга семейного помощника должна будет оказываться с 1 января 2028 года...

Малоимущие и нуждающиеся

Статус и размер доходов

Социальную помощь и услуги жителям оказывают местные самоуправления. Для этого одинокому жителю или семье надо обратиться в социальную службу территориального самоуправления, заполнить декларацию о доходах и имуществе, представить документы, подтверждающие факты, указанные в декларации о средствах к существованию.

После рассмотрения прошения при соответствующих критериях жителю или семье будет присвоен статус малообеспеченного (малоимущего) или нуждающегося (бедного) домохозяйства.

Планку доходов, которая соответствует нужному статусу, тоже устанавливает местное самоуправление в своих обязательных правилах, но она не может быть ниже обозначенной государством в соответствующих законодательных актах. Уровень доходов устанавливается ежегодно.

V Порог доходов для малообеспеченного домохозяйства согласно госнормативам:

- для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 80% от текущего медианного минимального дохода (округленного до целых евро) на потребителя в месяц, в соответствии с данными Центрального статистического управления, или до 604 евро;

- для остальных лиц в домохозяйстве применяется коэффициент 0,7 от порогового значения дохода, установленного для первого лица, или 423 евро.

V Порог доходов для нуждающегося (бедного) домохозяйства:

- для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 50% от текущего медианного минимального дохода (округленного до целых евро) на потребителя в месяц, согласно опубликованным Центральным статистическим бюро данным, или до 377 евро в месяц;

- для остальных лиц в домохозяйстве применяется коэффициент 0,7 от порогового значения дохода, установленного для первого лица, или 264 евро в месяц.

Статус назначается с того месяца, в котором было принято решение о его определении (правила Кабинета министров № 809 «Правила об оценке материального положения домохозяйства и получении социальной помощи», пункт 14).

V Гарантированный минимальный порог дохода в 2025 году составляет:

- 166 евро - для первого или единственного человека в домохозяйстве;

- 116 евро - для остальных членов домохозяйства.

В Риге информацию о присвоении статуса нуждающегося домохозяйства можно получить, позвонив по телефонам Рижской социальной службы: 67105048, 25770080 - в рабочее время...

Допустимые доходы

Квартира и автомобиль разрешаются

При оценке материального состояния жителя для присуждения статуса малоимущего или нуждающегося берется в расчет также состав имущества просителя. Если есть лишние деньги или недвижимое и движимое имущество, то статус не дадут.

Так, лишним имуществом не признаются:

- недвижимая собственность или ее часть, которая принадлежит заявителю или кому-либо из членов его семьи и на территории которой проживают родственники первой степени членов семьи, не имеющие во владении другую недвижимость;

- недвижимая собственность ребенка и его денежные накопления в кредитных учреждениях, если не имеется разрешения сиротского суда на распоряжение ими;

- доли капитала и акции, если владелец не имеет возможности распоряжаться этой собственностью вследствие процесса неплатежеспособности или по постановлению других компетентных органов;

- предметы обстановки квартиры (дома);

- одежда, бытовые и детские принадлежности;

- другое имущество и вещи, которые принадлежат заявителю и остальным лицам, имеющим с ним общее хозяйство, и на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам согласно Гражданско-процессуальному закону, за исключением денежных накоплений.

Также не влияют на определение уровня доходов имеющиеся в собственности семьи (лица) транспортные средства:

- одна весельная лодка;

- один прицеп к легковому автомобилю и один легковой автомобиль не моложе 10 лет, приобретенный в период ранее трех месяцев до обращения за пособиями или до получения социальной помощи;

- один велосипед на каждого члена семьи;

- один гараж на одно транспортное средство, если семье (лицу) принадлежит автомобиль, соответствующий критериям обязательных правил, и если в гараже не осуществляется хозяйственная деятельность и он не сдается в аренду;

- один легковой автомобиль, находящийся в собственности семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;

- специально приспособленный легковой автомобиль, находящийся в собственности лица, которое имеет заключение о медицинских показаниях для приобретения специально приспособленного легкового автомобиля, выданное Врачебной комиссией экспертизы здоровья и трудоспособности...

(!) Больше информации – на государственном портале: likumi.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА