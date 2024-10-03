Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы (1)

© LETA 3 октября, 2024 20:00

История и культура 1 комментариев

Фото LETA

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Еще одно заседание состоится 30 октября, тогда подсудимой дадут последнее слово. Как информировало общество Gribu palīdzēt bēgļiem, в январе 2023 года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких сирийцев, длительное время находившихся на белорусско-латвийской границе, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эта группа иностранцев неоднократно пресекала границу Латвии с целью запросить убежища, но людей направляли снова на территорию Беларуси.  

После того, как ЕСПЧ принял решение о временных мерах касательно соискателей убежища — их невыдворении из Латвии и обязанности латвийского государства снабдить их едой, предоставить медобслуживание и кров над головой, Раубишко вместе с коллегой из Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилом Грасманисом отправилась к границе лично проследить, чтобы постановление ЕСПЧ было выполнено, и гражданам Сирии была предоставлена положенная помощь. За эти действия в отношении Иевы был начат уголовный процесс, ее обвинили в организации незаконного перехода границы группой лиц.

Раубишко указала, что действовала ради спасения человеческих жизней и что помощь соискателям убежища не преступление. Встретив граждан Сирии, Раубишко и Грасманис связались с Погранохраной и Службой неотложной медпомощи, чтобы устранить угрозу здоровью этих людей и проинформировать ответственные учреждения об их пребывании на территории Латвии.

Цель общественной организации Gribu palīdzēt bēgļiem — оказывать практическую, немедленную и добровольную помощь соискателям убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно помогая интегрировать этих людей в латвийское общество.

По оценке же прокуратуры, Иева Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо неверные сведения о группе граждан Сирии, нелегально проникших в Латвию. Активистку обвиняют в том, что она 11 января 2023 года письменно инструктировала сирийцев, чтобы они нелегально перешли границу, и тем самым появилось бы основание получить временное регулирование ЕСПЧ — ведь тогда можно было подать сведения в суд, что группа беженцев находится в латвийской юрисдикции.

«По указке» Раубишко женщина и четверо мужчин из Сирии (уголовное дело против них выделено в отдельное судопроизводство) 11 января незаконно перешли границу и оказались в Латвии в Робежниекской волости. Сняв фото себя в Латвии и послав его Иеве, сирийцы согласно полученным от нее указаниям вновь вернулись на территорию Республики Беларусь ожидать решения ЕСПЧ о временной защите.

В понимании прокуратуры, поданная в тот же день Иевой Раубишко в ЕСПЧ информация была заведомо ложной, ведь на момент подачи заявления в суд упомянутые лица уже покинули Латвию.

В 2022 году встревоженные правозащитные организации, работающие с беженцами, заявили, что на границе с Беларусью имели место случаи жестокого обращения с пытающимися пересечь ее людьми. Общественные организации зимой заявляли о случаях, когда беженцы, проведя много времени в холодных лесах на границе, оказываются в латвийских больницах с обморожениями. Известно о смерти гражданина Афганистана в резекненской больнице и что его соотечественнику, который прибыл вместе с ним, грозила ампутация. Несколько человек с сильными обморожениями попали в Даугавпилсскую больницу.

В октябрьском докладе организации по правам человека Amnesty International (подробнее о нем можно прочесть здесь) утверждается, что беженцев и мигрантов на границе Латвии произвольно задерживают, подвергают пыткам и заставляют «добровольно» возвращаться в свои страны. О негуманном отношении к иракским и афганским беженцам при попытках проникнуть в Латвию рассказывала и специалист по миграционному праву Александра Ёлкина, которая изучала ситуацию.

Расширение прав пограничников по недопущению беженцев на территорию Латвии (использование т. н. пушбэков - от англ. push-back, «выталкивать назад») чревато для Латвии последствиями на уровне ЕС, поскольку такая практика вызывает очень серьезные нарекания у европейских структур, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Подробности» юрист, правозащитник Алексей Димитров, работающий в Европарламенте.

Ранее в связи с обострением обстановки на границе с Республикой Беларусь в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях. Такое решение единогласно принял 10 августа 2021 года Кабинет министров. С тех пор и до самого последнего времени этот режим неоднократно продлевался. Новые поправки призваны юридически урегулировать общую охрану границы от незаконного пересечения, и регулирование будет действовать и при штатном режиме работы Погранохраны. То есть выталкивать людей обратно в Беларусь пограничникам будет можно и без объявления чрезвычайной ситуации. 

Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее призывало Латвию пересмотреть политику, которую она осуществляет по отношению к беженцам на латвийско-белорусской границе, а комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в конце 2021 года заявила, что законы, позволяющие разворачивать беженцев из Беларуси прямо у границы — что активно делают Латвия Литва и Польша — нужно менять.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 6 реакций
Комментарии (1) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сенсация! Наши сыграли в ничью с турецким «Галатасарай» в рамках этапа Лиги Европы-2024/25. ФОТО, ВИДЕО (1)

Важно 21:58

Важно 1 комментариев

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Читать
Загрузка

Снова авария со смертельным исходом: погиб еще один мотоциклист в центре Риги (1)

Важно 21:23

Важно 1 комментариев

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

Читать

Просто море людей: по Старой Риге прошла огромная толпа турецких болельщиков. ВИДЕО, ФОТО (1)

Важно 21:19

Важно 1 комментариев

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (1)

ЧП и криминал 21:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

«Так случилось и с этой стаей птиц»: экс-министр обороны назвал причину залета российского дрона (1)

Латышские СМИ 21:09

Латышские СМИ 1 комментариев

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

Читать

Теперь они могут забрать их из больницы: Сиротский суд восстановил в правах родителей переболевших дифтерией детей (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Читать

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать