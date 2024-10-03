Еще одно заседание состоится 30 октября, тогда подсудимой дадут последнее слово. Как информировало общество Gribu palīdzēt bēgļiem, в январе 2023 года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких сирийцев, длительное время находившихся на белорусско-латвийской границе, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эта группа иностранцев неоднократно пресекала границу Латвии с целью запросить убежища, но людей направляли снова на территорию Беларуси.

После того, как ЕСПЧ принял решение о временных мерах касательно соискателей убежища — их невыдворении из Латвии и обязанности латвийского государства снабдить их едой, предоставить медобслуживание и кров над головой, Раубишко вместе с коллегой из Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилом Грасманисом отправилась к границе лично проследить, чтобы постановление ЕСПЧ было выполнено, и гражданам Сирии была предоставлена положенная помощь. За эти действия в отношении Иевы был начат уголовный процесс, ее обвинили в организации незаконного перехода границы группой лиц.

Раубишко указала, что действовала ради спасения человеческих жизней и что помощь соискателям убежища не преступление. Встретив граждан Сирии, Раубишко и Грасманис связались с Погранохраной и Службой неотложной медпомощи, чтобы устранить угрозу здоровью этих людей и проинформировать ответственные учреждения об их пребывании на территории Латвии.

Цель общественной организации Gribu palīdzēt bēgļiem — оказывать практическую, немедленную и добровольную помощь соискателям убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно помогая интегрировать этих людей в латвийское общество.

По оценке же прокуратуры, Иева Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо неверные сведения о группе граждан Сирии, нелегально проникших в Латвию. Активистку обвиняют в том, что она 11 января 2023 года письменно инструктировала сирийцев, чтобы они нелегально перешли границу, и тем самым появилось бы основание получить временное регулирование ЕСПЧ — ведь тогда можно было подать сведения в суд, что группа беженцев находится в латвийской юрисдикции.

«По указке» Раубишко женщина и четверо мужчин из Сирии (уголовное дело против них выделено в отдельное судопроизводство) 11 января незаконно перешли границу и оказались в Латвии в Робежниекской волости. Сняв фото себя в Латвии и послав его Иеве, сирийцы согласно полученным от нее указаниям вновь вернулись на территорию Республики Беларусь ожидать решения ЕСПЧ о временной защите.

В понимании прокуратуры, поданная в тот же день Иевой Раубишко в ЕСПЧ информация была заведомо ложной, ведь на момент подачи заявления в суд упомянутые лица уже покинули Латвию.

В 2022 году встревоженные правозащитные организации, работающие с беженцами, заявили, что на границе с Беларусью имели место случаи жестокого обращения с пытающимися пересечь ее людьми. Общественные организации зимой заявляли о случаях, когда беженцы, проведя много времени в холодных лесах на границе, оказываются в латвийских больницах с обморожениями. Известно о смерти гражданина Афганистана в резекненской больнице и что его соотечественнику, который прибыл вместе с ним, грозила ампутация. Несколько человек с сильными обморожениями попали в Даугавпилсскую больницу.

В октябрьском докладе организации по правам человека Amnesty International (подробнее о нем можно прочесть здесь) утверждается, что беженцев и мигрантов на границе Латвии произвольно задерживают, подвергают пыткам и заставляют «добровольно» возвращаться в свои страны. О негуманном отношении к иракским и афганским беженцам при попытках проникнуть в Латвию рассказывала и специалист по миграционному праву Александра Ёлкина, которая изучала ситуацию.

Расширение прав пограничников по недопущению беженцев на территорию Латвии (использование т. н. пушбэков - от англ. push-back, «выталкивать назад») чревато для Латвии последствиями на уровне ЕС, поскольку такая практика вызывает очень серьезные нарекания у европейских структур, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Подробности» юрист, правозащитник Алексей Димитров, работающий в Европарламенте.

Ранее в связи с обострением обстановки на границе с Республикой Беларусь в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях. Такое решение единогласно принял 10 августа 2021 года Кабинет министров. С тех пор и до самого последнего времени этот режим неоднократно продлевался. Новые поправки призваны юридически урегулировать общую охрану границы от незаконного пересечения, и регулирование будет действовать и при штатном режиме работы Погранохраны. То есть выталкивать людей обратно в Беларусь пограничникам будет можно и без объявления чрезвычайной ситуации.

Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев ранее призывало Латвию пересмотреть политику, которую она осуществляет по отношению к беженцам на латвийско-белорусской границе, а комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в конце 2021 года заявила, что законы, позволяющие разворачивать беженцев из Беларуси прямо у границы — что активно делают Латвия Литва и Польша — нужно менять.