Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

"Наша редакция находится в критической ситуации. Если мы не сможем увеличить количество донатеров, прежней "Медузы" уже больше не будет, - сообщает издание.

-Мы сделали всё, что могли. Сократили зарплаты. Уволили людей. Увеличили нагрузку на оставшихся. Мы исчерпали все наши ресурсы. Теперь наша надежда - только на вас. Мы в беде. И это - наш крик о помощи.

На старте кампании, 2 сентября, нас ежемесячно поддерживали 9 тысяч человек. Сейчас уже больше 14 тысяч. Чтобы выжить, нам нужно набрать как минимум 15 тысяч...