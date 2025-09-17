Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

© Meduza.io 17 сентября, 2025 18:26

Важно 0 комментариев

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

"Наша редакция находится в критической ситуации. Если мы не сможем увеличить количество донатеров, прежней "Медузы" уже больше не будет, - сообщает издание.

-Мы сделали всё, что могли. Сократили зарплаты. Уволили людей. Увеличили нагрузку на оставшихся. Мы исчерпали все наши ресурсы. Теперь наша надежда - только на вас. Мы в беде. И это - наш крик о помощи.

На старте кампании, 2 сентября, нас ежемесячно поддерживали 9 тысяч человек. Сейчас уже больше 14 тысяч. Чтобы выжить, нам нужно набрать как минимум 15 тысяч...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:10 17.09.2025
Ночные автобусы в Риге будут курсировать до конца октября
Bitnews.lv 5 минут назад
Почему не всякая поваренная не подходит для маринования
Bitnews.lv 13 минут назад
В Латвии за полгода на работе погибли восемь человек
Bitnews.lv 57 минут назад
Эстония: аукцион брошенных авто
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: дроны для России
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Patria для Киева
Sfera.lv 6 часов назад
Дания: манёвры в Гренландии
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: новая защитница
Sfera.lv 6 часов назад

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Читать
Загрузка

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

ЧП и криминал 18:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Читать

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать