Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Марта Завтра: Gerda, Gertrude
Доступность

Положился на совет ChatGPT и остался без пособия по безработице и компенсации: а всё дело в одной цифре

© Postimees 17 марта, 2025 20:12

Важно 0 комментариев

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

Оказалось, что из-за проблем с доходами кампании работодатель решил перевести работника со ставки на сдельную оплату труда, что немедленно вдвое понизило его зарплату. Тот пошел качать права, в результате нарвался на ответ: не нравится - увольняйся. 

Работник поискал информацию в интернете и обнаружил, что работодатель не имел права в одностороннем порядке менять способ начисления зарплаты, а соответственно и ее размер. И тогда решил написать заявление о расторжении трудовых отношений по части 3 статьи 91 статье Закона о трудовом договоре, то есть по вине работодателя. Но при этом не указал причину.

"А кто вам подсказал писать заявление об увольнении с указанием именно этой статьи?» - поинтересовались в Трудовой инспекции.

«А я у ChatGPT спросил», - признался работник.

Проблема в том, что искуственный интеллект посоветовал работнику уволиться по ч. 3 ст. 91, а надо было по ч.2 ст. 91. И, казалось бы, всего одна цифра, но совершенно другие последствия.

Ч. 3 ст. 91 говорит о том, что работник прекращает трудовые отношения по каким-то непредвиденным обстоятельствам, например, семейным или по состоянию здоровья. А вот если причина в том, что работодатель не выполняет условия трудового договора, например, не платит заработную плату, меняет условия трудового договора в одностороннем порядке, недостойно обращается с работником, то это уже ч. 2 ст. 91.

И если трудовые отношения прекращаются на основании ч. 3 ст. 91,  работник не может рассчитывать ни на что кроме последней зарплаты. И, конечно же, не будет получать пособие по безработице.

А вот в случае с ч. 2 ст. 91 работник, мог бы претендовать на компенсацию за прекращение трудового договора в чрезвычайном порядке в размере трех средних зарплат работника, а также и пособие по безработице.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«России нельзя доверять»: Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Читать

«Является ли вымирание нашего народа процессом саморегуляции Земли?» — спрашивает «Неаткарига»

Латышские СМИ 19:42

Латышские СМИ 0 комментариев

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Читать

Поход женщины в Lidl оказался роковым: позже она скончалась в больнице

Выбор редакции 19:32

Выбор редакции 0 комментариев

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Читать

«Белоснежка» возмутила всех. Как ремейк знаменитого мультфильма стал скандальным еще до премьеры

История и культура 18:58

История и культура 0 комментариев

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Читать

«Задача всего государства»: правительство планирует утвердить стратегию оборонной промышленности

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Читать

Трагическая авария на шоссе в Вентспилс: уголовный процесс, скорее всего, будет прекращен

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

Читать