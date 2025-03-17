Положился на совет ChatGPT и остался без пособия по безработице и компенсации: а всё дело в одной цифре

Оказалось, что из-за проблем с доходами кампании работодатель решил перевести работника со ставки на сдельную оплату труда, что немедленно вдвое понизило его зарплату. Тот пошел качать права, в результате нарвался на ответ: не нравится - увольняйся.

Работник поискал информацию в интернете и обнаружил, что работодатель не имел права в одностороннем порядке менять способ начисления зарплаты, а соответственно и ее размер. И тогда решил написать заявление о расторжении трудовых отношений по части 3 статьи 91 статье Закона о трудовом договоре, то есть по вине работодателя. Но при этом не указал причину.

"А кто вам подсказал писать заявление об увольнении с указанием именно этой статьи?» - поинтересовались в Трудовой инспекции.

«А я у ChatGPT спросил», - признался работник.

Проблема в том, что искуственный интеллект посоветовал работнику уволиться по ч. 3 ст. 91, а надо было по ч.2 ст. 91. И, казалось бы, всего одна цифра, но совершенно другие последствия.

Ч. 3 ст. 91 говорит о том, что работник прекращает трудовые отношения по каким-то непредвиденным обстоятельствам, например, семейным или по состоянию здоровья. А вот если причина в том, что работодатель не выполняет условия трудового договора, например, не платит заработную плату, меняет условия трудового договора в одностороннем порядке, недостойно обращается с работником, то это уже ч. 2 ст. 91.

И если трудовые отношения прекращаются на основании ч. 3 ст. 91, работник не может рассчитывать ни на что кроме последней зарплаты. И, конечно же, не будет получать пособие по безработице.

А вот в случае с ч. 2 ст. 91 работник, мог бы претендовать на компенсацию за прекращение трудового договора в чрезвычайном порядке в размере трех средних зарплат работника, а также и пособие по безработице.