Половину скачали за час: сегодня опубликованы сертификаты централизованных экзаменов в основной школе

В общей сложности в основной школе выдается должно быть выдано 50 888 сертификатов. Агентство уточнило, что это количество сертификатов, выданных после экзаменов, сдаваемых в основное время.

С сегодняшнего дня выпускники основной школы могут узнать результаты централизованных экзаменов на специально созданном сайте "eksameni.gov.lv". За первый час сайт обслужил около 2300 одновременных подключений. В настоящее время активность снизилась — на портале работает около 100 пользователей одновременно.

Сайт "eksameni.gov.lv" работает успешно, технических проблем не выявлено, подтвердили в агентстве. Небольшие технические проблемы были с порталом "Latvija.lv", но они уже решены, и оба электронных сервиса теперь работают корректно.

Госагентсво ранее призывало не торопиться загружать сертификаты в первый день публикации результатов. Для поступления в латвийские средние школы результаты экзаменов будут доступны в отчёте, размещённом в Государственной информационной системе образования, и сертификаты не будут необходимы сразу.

Сертификаты на портале "eksameni.gov.lv" будут доступны в течение шести месяцев с момента их размещения. Оригиналы сертификатов централизованных экзаменов действительны только в качестве электронных документов, заверенных квалифицированной электронной печатью, и их не нужно распечатывать.

Сертификаты об общем среднем образовании будут доступны с 3 июля.

Информацию о промежуточных результатах выпускников основной и средней школы на прошедших централизованных экзаменах в Госагентстве развития образования готовятся предоставить в начале июля.