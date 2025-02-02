Полиция задержала двух человек в связи со смертью пропавшего в Резекненском крае ребенка

Решение о мере пресечения будет принято позднее.

Уголовный процесс был начат согласно части 21 статьи 141 Уголовного закона - за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья, которое не может о себе позаботиться по малолетству, старости, болезни или немощи, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан заботиться о нем либо виновный сам довел его до состояния, опасного для жизни, если неоказание помощи повлекло за собой смерть человека или иные тяжкие последствия.

Полиция сообщает, что следствие продолжается.

Руководитель социальной службы Резекненского края Силвия Странкале отказалась дать агентству LETA комментарий о том, попадала ли семья ребенка ранее в поле зрения службы, так как ребенок был задекларирован не в крае, а в городе Резекне. В Странгали, где мальчик потерялся, он приехал в гости.

В свою очередь, руководитель социальной службы города Резекне Гунарс Арбиданс заявил, что с семьей умершего ребенка служба дела не имела.

Уже сообщалось, что пропавший в субботу в Резекненском крае Андрей Кузнецов 2023 года рождения, найденный около 21:40 без сознания в районе железнодорожных путей, скончался в реанимации.