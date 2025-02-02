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Пропавший в Резекненском крае 2-летний Андрей Кузнецов умер в реанимации

Редакция PRESS 2 февраля, 2025 10:03

ЧП и криминал 0 комментариев

Госполиция сообщила в соцсетях, что пропавший 1 февраля Андрей Кузнецов 2023 года рождения был найден в бессознательном состоянии. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось. В связи со случившимся начат уголовный процесс.

Андрей Кузнецов покинул дом, где он проживал, по адресу: Резекненский край, Ленджская волость, Скангали, "Страуяс", около 13:30 в субботу, 1 февраля.

Информацию об исчезновении ребенка Госполиция получила около 15:00. В его поисках участвовали полицейские, кинолог со служебной собакой, сотрудники ГПСС и множество добровольцев. Использовались дроны и вертолет погранслужбы.

После нескольких часов поисков пропавший мальчик был найден примерно в 21:40 около железнодорожных путей, более чем в километре от своего дома. Ребенка передали медикам, но он умер в реанимации. Госполиция выясняет все обстоятельства случившегося, ведется следствие.

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