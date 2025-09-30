Полиция просит помощи: разыскивается рижанин

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?". И это после недавних "заблудившихся" мигов...