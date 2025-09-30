Полиция просит помощи: разыскивается рижанин

Приметы: рост 1,65–1,70 м, плотного телосложения.
Государственная полиция призывает всех, кому известно о его возможном местонахождении, сообщить по телефону 112!
Сотрудники Восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Владимира Губко, 1965 года рождения, который проживает в Риге, но не выходит на связь с родственниками с 16:00 21 сентября, и его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1,65–1,70 м, плотного телосложения.
Государственная полиция призывает всех, кому известно о его возможном местонахождении, сообщить по телефону 112!
По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.
По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.
Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.
Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.
Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.
Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.
Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?". И это после недавних "заблудившихся" мигов...
Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?". И это после недавних "заблудившихся" мигов...
Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".
Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".
Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.
Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.
В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).
В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).