Полиции разрешили приземлять и сбивать подозрительные беспилотники

Поправки в Закон «О полиции» предусматривают, что полиция будет иметь право применять специальные средства для прекращения движения дистанционно управляемого устройства в воздухе, воде или на суше, если это создает угрозу общественной безопасности, жизни или здоровью людей, безопасности охраняемых объектов или критически важной инфраструктуры. Это будет разрешено, если устройство используется незаконно или есть подозрение в возможном совершении уголовного преступления.

Представители полиции ранее подчеркивали, что изменения в законе также позволят спецподразделениям полиции реагировать в случае возникновения подозрений в использовании беспилотника в преступных целях. В настоящее время приземлять или сбивать беспилотники в случае потенциальной угрозы могут только пограничники или солдаты.

До сих пор у полиции была техническая возможность идентифицировать беспилотные летательные аппараты, маршрут их полета, высоту и местонахождение дистанционного пилота, однако не было законной возможности захватить, уничтожить или принудительно посадить их, даже если это представляло угрозу общественной безопасности и критически важной инфраструктуре, указали авторы законопроекта.

Как сообщалось ранее, 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения, связанные с полетами беспилотников на территории аэропорта «Рига».

В полетах использовалось несколько беспилотников. По данным Агентства гражданской авиации (АГА), системы обороны не идентифицировали указанные беспилотники, поскольку у них была отключена функция, позволяющая их обнаруживать.

Имеющаяся в распоряжении АГА информация указывает на то, что полеты беспилотников могли осуществляться преднамеренно с целью поставить под угрозу безопасность воздушных судов гражданской авиации или намеренно нарушить деятельность латвийского сектора гражданской авиации.

Управление гражданской авиации обратилось в Государственную полицию и Службу государственной безопасности по поводу инцидента с просьбой расследовать угрозу, которую представляет собой гражданская авиация, в рамках уголовного разбирательства.

Государственная полиция объявила, что будет расследовать уголовное дело в отношении незаконно пилотируемых беспилотников на территории аэропорта «Рига».