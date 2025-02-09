Полиции предоставят право сбивать дроны — над нужными поправками к закону уже работают в Сейме

Эти предложения также более точно определяют случаи, когда полиция сможет воспользоваться этим правом, чтобы сузить возможность интерпретации правовых норм.

Кроме того, Сейм уже приступил к работе над подготовленными МВД поправками к закону, которые предусматривают, что полиция будет иметь право сбивать или принудительно сажать дроны.

На данный момент право использовать спецсредства и применять огнестрельное оружие для перехвата, принудительной посадки или уничтожения дистанционно управляемых или автономно управляемых устройств имеют погранслужба и Национальные вооруженные силы.

Чтобы обеспечить эффективное функционирование полиции в условиях повышенной опасности, поправки к закону "О полиции" предусматривают расширение прав сотрудников полиции на использование спецсредств.

Закон предусмотрено дополнить нормой, согласно которой сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей будет иметь право применить спецсредства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения устройств с дистанционным или автономным управлением, нанеся им повреждения, если такие устройства используются с нарушением требований нормативных актов или есть основание считать, что с помощью этих устройств совершается преступление.

Как уже сообщалось, 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились кратковременные ограничения, связанные с полетами беспилотников на территории аэропорта Рига.

Согласно объяснению Агентства гражданской авиации (АГА, CAA), защитные системы не смогли идентифицировать эти дроны, так как у систем была деактивирована соответствующая функция.

По информации АГА, возможно, полеты беспилотников совершались сознательно, с целью создать угрозу безопасности для полетов гражданских воздушных судов или препятствовать деятельности гражданской авиации.

АГА в связи со случившимся обратилось в Госполицию и Службу госбезопасности с просьбой расследовать инцидент.

Госполиция сообщила, что проведет расследование в рамках уголовного процесса в связи с незаконными полетами дронов на территории аэропорта.