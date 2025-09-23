Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Как отмечает Министерство внутренних дел, современный форменный костюм сотрудников не только формирует общественное мнение и служит важным элементом имиджа и узнаваемости правоохранительных органов, но и способствует качественному выполнению служебных обязанностей.

При разработке новой формы для Государственной полиции и Полицейского колледжа были учтены мнения и пожелания сотрудников, чтобы обеспечить их современной, удобной и отвечающей профессиональным требованиям униформой, подходящей для выполнения обязанностей в специфических условиях службы.

Был создан новый дизайн фуражки с козырьком и введён новый элемент формы — юбка. Фуражки будут выпускаться в двух вариантах: с металлической кокардой и с тканой.