Политолог: без партий наша жизнь лучше не станет

«Даже если это каким-то чудом будет реализовано, не думаю, что оно сделает нашу жизнь лучше», — сказал Розенвалдс.

Он напомнил, что в 1920–30-х годах прошлого века в Латвии достаточно было 1% голосов для прохождения в Сейм, из-за чего часто менялись коалиции и велись торги между депутатами.

«Не думаю, что это самое лучшее, что нам необходимо», — отметил политолог.

Розенвалдс согласен, что в Латвии действительно падает качество депутатского корпуса и назрела реформа избирательной системы, однако он сомневается, что отказ от партий — выход.

«Мы можем сказать о партиях много плохого, но без партий нельзя. В известной мере стабильность политической жизни как раз связана с партиями», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, возможное направление реформ — смешанная система, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам, как в Германии. Другой вариант: эстонская модель, где индивидуальные кандидаты могут участвовать в выборах, но им необходимо набрать не менее 20 мандатов.

Розенвалдс также усомнился в том, как движение «Без партий» собирается реализовать свои идеи:

«Без оглядки на идеологию они через различные партии пройдут в парламент, а потом будут менять систему? Это звучит наивно», — сказал политолог.

Он добавил, что депутат должен обладать не только профессиональными знаниями, но и пониманием политического процесса:

«Политика — это не просто проголосовать за проект, а подготовить его, работать, критиковать. (…) Другое дело, что депутаты должны быть ближе к реальной жизни. В этом смысле смешанная система, возможно, могла бы помочь».

Ранее режиссёр Алвис Херманис, предприниматель Армандс Брокс, политик Дидзис Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтар Витолс объявили о создании движения «Без партий», которое намерено участвовать в выборах в Сейм в следующем году. Его цель — изменение законодательства и переход к новой избирательной системе.