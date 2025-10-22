Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Политолог: без партий наша жизнь лучше не станет

© Lsm.lv 22 октября, 2025 12:36

Мнения 0 комментариев

Facebook

Новое политическое движение «Без партий» поднимает важный вопрос о необходимости реформы избирательной системы, но его предложение полностью отказаться от партий на выборах невозможно реализовать и не улучшит жизнь общества, заявил политолог Юрис Розенвалдс в эфире программы «Подробности» на Латвийском радио 4.

«Даже если это каким-то чудом будет реализовано, не думаю, что оно сделает нашу жизнь лучше», — сказал Розенвалдс.
Он напомнил, что в 1920–30-х годах прошлого века в Латвии достаточно было 1% голосов для прохождения в Сейм, из-за чего часто менялись коалиции и велись торги между депутатами.

«Не думаю, что это самое лучшее, что нам необходимо», — отметил политолог.
Розенвалдс согласен, что в Латвии действительно падает качество депутатского корпуса и назрела реформа избирательной системы, однако он сомневается, что отказ от партий — выход.

«Мы можем сказать о партиях много плохого, но без партий нельзя. В известной мере стабильность политической жизни как раз связана с партиями», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, возможное направление реформ — смешанная система, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина — по одномандатным округам, как в Германии. Другой вариант: эстонская модель, где индивидуальные кандидаты могут участвовать в выборах, но им необходимо набрать не менее 20 мандатов.

Розенвалдс также усомнился в том, как движение «Без партий» собирается реализовать свои идеи:

«Без оглядки на идеологию они через различные партии пройдут в парламент, а потом будут менять систему? Это звучит наивно», — сказал политолог.
Он добавил, что депутат должен обладать не только профессиональными знаниями, но и пониманием политического процесса:

«Политика — это не просто проголосовать за проект, а подготовить его, работать, критиковать. (…) Другое дело, что депутаты должны быть ближе к реальной жизни. В этом смысле смешанная система, возможно, могла бы помочь».

Ранее режиссёр Алвис Херманис, предприниматель Армандс Брокс, политик Дидзис Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтар Витолс объявили о создании движения «Без партий», которое намерено участвовать в выборах в Сейм в следующем году. Его цель — изменение законодательства и переход к новой избирательной системе.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

