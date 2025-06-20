Политики требуют 100 миллионов на демографию. Минфин разводит руками

Однако финансирования пока нет. Как признал министр благосостояния Рейнис Узулниекс, его министерство не располагает нужными средствами. Только на увеличение пособий по уходу за ребёнком и выплат при рождении потребуется не менее 85 млн евро, а общий запрошенный пакет на меры по развитию демографии — около 150 млн евро. При этом Минфин уже дал понять: на 2026 год дополнительных денег на новые приоритеты не предусмотрено. Главные направления бюджета — оборона и образование.

В ближайшие три года оборонный бюджет Латвии вырастет с 3,5% до 5% ВВП по обязательствам НАТО. Госдолг также растёт: в 2024 году — 20 млрд евро (около 47% ВВП), в 2025-м — более 21 млрд, к 2026 году — около 22 млрд евро.

Президент Эдгарс Ринкевичс ранее подчёркивал: ключевыми мерами в демографической политике остаются пересмотр пособий, доступность медицины и жилья. Вопрос лишь в том: где на всё это взять деньги?