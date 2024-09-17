Politico: Залужный был против наступления на Курскую область

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный выступал против операции украинской армии в Курской области. Об этом в понедельник, 16 сентября, написало издание Politico.

По данным издания, Залужный возражал против вторжения на территорию России, так как у руководства Украины не было "четкого второго шага" после прорыва границы. Издание приводит слова источника: "Он так и не получил от Зеленского четкого ответа. Он чувствовал, что это авантюра". Сам Валерий Залужный не ответил на просьбу прокомментировать операцию ВСУ под Курском, пишет Politico.

Журналисты утверждают, что вторым несогласным с операцией в Курской области был командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов. По словам источников издания среди высокопоставленных украинских военных, Ишкулов боялся, что его бригада может оказаться слишком незащищенной на территории России и понести большие потери.

Украинские СМИ сообщали об увольнении Эмиля Ишкулова с поста командира бригады, а командиры ее подразделений записывали видеообращение к военному руководству страны с призывом не сохранить должность за Ишкуловым. В ответ на это им заявили, что военный был назначен на высшую должность, однако сам он заявлял о своем понижении.

Зеленский говорит, что курская операция помогла Украине в Донбассе. Источники Politico утверждают обратное

В статье Politico приводятся выдержки из выступления президента Украины Владимира Зеленского на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), в которых он настаивает, что ситуация в Донбассе нормализуется, хотя остается сложной. Причиной тому, считает Зеленский, стала переброска российских сил из-под Донецка в Курскую область. Его точку зрения поддержал нынешний главком ВСУ генерал Александр Сырский.

Однако солдаты, с которыми побеседовало издание, рассказали о стремительно растущих потерях ВСУ в Донецкой области. Это вынудили военное руководство страны перебросить в регион несколько подразделений из-под Курска для обороны.