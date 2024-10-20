Полет на новом самолете airBaltic — это дополнительный бонус? Недовольных пассажиров по-прежнему много

Пассажиров тревожит, когда они незадолго до рейса получают сообщения о том, что будут лететь на самолете партнерского предприятия.

Проблема связана с обслуживанием двигателей

Такое пояснение дал руководитель общественных отношений АО airBaltic Corporation Аугустс Зилбертс: "Это возникло под влиянием войны в Украине, а также после пандемии, когда поставщики определенных технических расходных материалов и сырья начали задерживать поставки заводам по ремонту, а это означает, что и на заводах сроки обслуживания затягиваются".

Чтобы провести обслуживание, нужно демонтировать двигатели с крыльев и доставить их в США. Есть только два решения в такой ситуации: либо отменять рейсы, либо краткосрочно арендовать другой самолет.

Представитель airBaltic заявил, что в летнем сезоне прошлого года арендованные воздушные суда использовались примерно в 16% случаев, а нынешнего года - около 13%.

Летний сезон в авиации длится с начала апреля до конца октября, и в нынешнем году на этот период было арендовано всего 9 воздушных судов, из них все лето летали два самолета Carpatair, а время от времени также и самолеты других компаний. В airBaltic пояснили, что стараются планировать так, чтобы хотя бы один стюард был из airBaltic, а вот пилоты приходят из компаний, у которых арендуют самолеты.

"Мы принимаем и понимаем эту критику - возможно, в отдельных случаях пассажиры могут испытывать разочрование по поводу самолета, но надо отметить, что в плане надежности все в порядке, так как каждая авиакомпания, у которой мы арендуем, проверяется, и каждый самолет соответствует сертификации и стандартам воздушного сообщения ЕС. В отношении косметических нюансов или отличий в плане сервиса, как это называют пассажиры, что-то такое в самом деле в некоторых случаях может произойти, мы эту критику принимаем и можем извиниться за такую ситуацию, но я снова подчеркиваю - это лишь на короткий срок", - подчеркнул Зилбертс.

Новые самолеты - дополнительный "бонус"

Флот airBaltic сейчас состоит из 48 самолетов, за следующие пять лет это число планируется удвоить. Но, может быть, если на предприятии хорошо осознают, что у самих не так много летательных аппаратов, чтобы обеспечить все рейсы, не надо продавать столько рейсов? Такой вопрос задала 4. studija. Тогда не пришлось бы арендовать самолеты, не было бы и разочарованных пассажиров.

Однако в airBaltic считают, что проблема с двигателями, возникшая внезапно, может столь же внезапно и прекратиться, поэтому с точки зрения бизнес-стратегии снимать рейсы было бы непродуманно.

"Конкретная модель самолета, к которой мы так привыкли и которую так рекламируем, эти новые самолеты - это такой дополнительный "бонус". Ведь если вы летите самолетами других авиакомпаний, разве вы в самом деле задаетесь вопросом, какое воздушное судно это будет? И неужели это главный критерий для выбора именно другого оператора?" - заявляет Зилбертс.

Компенсация не светит

Однако при чтении комментариев от пассажиров довольно четко видно, что самолет все же имеет значение.

А могут ли пассажиры, разочарованные тем, что летят на самолете другой авиакомпании, где, например, меньше места для ног или низкий потолок в салоне, так что всю дорогу надо сидеть, наклонив голову, обратиться в Центр защиты прав потребителей с просьбой частично компенсировать билет?

Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане пояснила, что в таких случаях регламент авиаперевозок не предусматривает права на компенсацию: "Всегда подчеркивается, что важнее всего любыми средствами доставить потребителя именно в пункт назначения, причем вовремя и безопасно - это три важнейшие вещи, которые должна обеспечить авиакомпания. Конечно, если потребитель сильно разочарован, всегда можно обратиться к коммерсанту и выразить свое недовольство, тогда эта проблема в долгосрочной перспективе будет решаться".

Итак, на компенсацию надеяться нечего. Но, если забронированы конкретные места и в арендованном самолете на них не посадят, либо при наличии других подобных жалоб обязательно нужно писать заявление перевозчику.

Несмотря на то, что национальная авиакомпания не в состоянии обеспечить все рейсы собственными самолетами, тем не менее 17 самолетов airBaltic сданы в аренду группе Lufthansa.

Министерство сообщения письменно ответило редакции 4. studija, что "министерство не имеет полномочий вмешиваться в оперативную деятельность предприятий. При этом, по мнению Минсообщения, авиакомпания должна найти решения, чтобы в долгосрочной перспективе всем пассажирам были обеспечены качественные и комфортабельные услуги".

Хотя в ближайшие пять лет airBaltic и обещает наполовину увеличить свой воздушный флот, скорее всего, пассажирам и в следующий летний сезон по-прежнему придется сталкиваться с аналогичными ситуациями.