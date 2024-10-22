Покупатель в шоке от предложений в магазинах «Лидл» (ФОТО)

Как ни странно, покупателя задело сообщение о «чудесном рождественском сезоне» в отделе мясной продукции о «чудесных святках». Он прокомментировал это нехорошими словами в сети Х.

SHUT THE FUCK UP pic.twitter.com/Vf7q00Jp0o — Didzis Veinbergs (@didzvein) October 17, 2024

"Нет, как говорила моя бабушка, тот, кто не знает стыда, не умрет с голоду. Насколько я понимаю, Лидл при всем своем бесстыдстве не может жаловаться на результаты продаж", - добавляет автор фото.

Между тем у комментаторов разные мнения. Кто-то пишет, что тоже удивился, когда в «Лидл» увидел такую ​​надпись, кто-то добавляет, что елки уже продаются в других местах, другой пишет, что за границей это нормальная практика.

-Елку уже видели в ИКЕА, уверен, вместе с праздником Москвы начнется марафон рождественских распродаж. Собирать деньги с покупателей становится все сложнее!

-Во всем мире то же самое, что ни делай, я только что посмотрел на блогеров из США, у них уже сняли украшения на Хеллоуин — они там не могли купить то, что ей нужно, все подтолкнуло Рождество. Здесь можно это укротить только на законодательном уровне, больше ничего этих торгашей не цепляет.