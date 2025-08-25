Похоже на гашиш: 100 кг наркотиков нашли закопанными в землю под Резекне

В начале августа в Озолайнской волости Резекненского края при проведении оперативных мероприятий в связи с незаконным оборотом товаров, облагаемых акцизным налогом, правоохранители задержали мужчину 1975 г.р.

При проведении процессуальных действий, в том числе нескольких обысков в разных местах - по месту жительства мужчины, в транспортном средстве и гараже - правоохранители изъяли 382 460 сигарет марок "Kenzo Club Apple mentol", "NZ Gold", "Arizon Queen crust", "MG Black" и других.

Найденные сигареты были как с белорусскими акцизными марками, так и без акцизных марок. Кроме того, у мужчины были обнаружены и изъяты запрещенные к обороту товары стратегического назначения.

Правоохранители задержали мужчину и поместили его в место кратковременного задержания.

Продолжая работу по ранее начатому уголовному процессу, днем позже правоохранители обнаружили в лесном массиве Озолайнской волости Резекненского края специально созданный этим мужчиной тайник в земле.

В нем были закопаны девять мешков, в которых находилось 83 упаковки с неизвестным веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения, похожим на гашиш. Общий вес упаковок составил примерно 100 килограммов. В настоящее время назначены экспертизы для установления точного состава изъятых веществ.

Против задержанного начат уголовный процесс по части первой статьи 221 уголовного закона.