Похоже на гашиш: 100 кг наркотиков нашли закопанными в землю под Резекне

© LETA 25 августа, 2025 17:10

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция обнаружила в Резекненском крае закопанными в землю примерно 100 килограммов наркотических средств, сообщили в Государственной полиции.

В начале августа в Озолайнской волости Резекненского края при проведении оперативных мероприятий в связи с незаконным оборотом товаров, облагаемых акцизным налогом, правоохранители задержали мужчину 1975 г.р.

При проведении процессуальных действий, в том числе нескольких обысков в разных местах - по месту жительства мужчины, в транспортном средстве и гараже - правоохранители изъяли 382 460 сигарет марок "Kenzo Club Apple mentol", "NZ Gold", "Arizon Queen crust", "MG Black" и других.

Найденные сигареты были как с белорусскими акцизными марками, так и без акцизных марок. Кроме того, у мужчины были обнаружены и изъяты запрещенные к обороту товары стратегического назначения.

Правоохранители задержали мужчину и поместили его в место кратковременного задержания.

Продолжая работу по ранее начатому уголовному процессу, днем позже правоохранители обнаружили в лесном массиве Озолайнской волости Резекненского края специально созданный этим мужчиной тайник в земле.

В нем были закопаны девять мешков, в которых находилось 83 упаковки с неизвестным веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения, похожим на гашиш. Общий вес упаковок составил примерно 100 килограммов. В настоящее время назначены экспертизы для установления точного состава изъятых веществ.

Против задержанного начат уголовный процесс по части первой статьи 221 уголовного закона.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

