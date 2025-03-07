«Похоже, что Украину предают»: Пабрикс призывает готовиться к войне

Пабрикс указал, что, глядя на текущую геополитическую ситуацию, все признаки указывают на предательство Украины. Как это будет развиваться дальше, пока сказать сложно, но это означает, что угрозы у границ Латвии и восточной границы Европы будут продолжать расти.

Он добавил, что не пытается сгущать краски, но считает, что наша задача — быть готовыми к кризисам и войне.

«Чем лучше мы будем подготовлены, тем меньше вероятность, что мы испытаем войну. Чем лучше мы будем подготовлены, тем больше вероятность, что мы переживем такие испытания живыми и невредимыми», — сказал Пабрикс, отметив, что именно это является причиной организации данной конференции.

Он пожелал Украине, чтобы война закончилась справедливым миром, так как в настоящее время ей навязывают несправедливый мир, и это неправильно.

Как сообщается, сегодня в «Hotel Jūrmala Spa» проходит конференция «Обеспечение функционирования города в условиях войны» с участием украинских экспертов, о чем агентству LETA сообщил Центр политики Северной Европы. Цель конференции — разработать рекомендации и руководящие принципы для Латвии по укреплению устойчивости общества, опираясь на опыт Украины.

Старший эксперт Центра политики Северной Европы Байба Блёдниеце отметила, что конференция организована для того, чтобы Латвия могла перенять опыт Украины и повысить свою устойчивость в кризисных ситуациях. Своим опытом на конференции поделились представители украинских городов — Харькова, Херсона и Мариуполя.

Как отметила Блёдниеце, эти города пережили все стадии войны, и их опыт чрезвычайно ценен, чтобы латвийские муниципалитеты могли подготовиться к возможным кризисам.

Советник министра обороны Украины и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что, кроме вооруженных сил и территориальной обороны, все остальное оказалось совершенно иным.

«Все, к чему мы готовились, оказалось на 100% другим», — признал Тимошенко.

Он подчеркнул, что самым важным фактором, который позволил пережить начало войны, стало единство, которое существовало еще до начала боевых действий.

Нужно напомнить, что когда именно Артис Пабрикс руководил Министерством обороны, то разразился громкий скандал с закупками продовольствия для нужд армии. В конце 2022 года министерство планировало централизовать и модернизировать систему снабжения НВС продовольствием. Однако закупки закончились скандальным договором на 220 миллионов, по которому НВС доверили поставку продовольствия для армии в мирное и военное время малоизвестной компании Zītari LZ.

Разразился скандал, так как суммы не были запланированы в бюджете Министерства обороны, возникли подозрения, что требования были занижены, а закупка была отдана одному участнику. После более чем годового расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело. Бюро пришло к выводу, что ряд дисциплинарных проступков был совершен по неопытности, но не обнаружило коррупции.