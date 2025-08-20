Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У курьеров и строителей в Риге в основном легальные ВНЖ. Муниципалы готовят рейды против нелегальных мигрантов (1)

Редакция PRESS 20 августа, 2025 10:43

ЧП и криминал 1 комментариев

В этом году Рижская муниципальная полиция задержала 22 нелегальных иммигранта, большинство из которых прибыли из африканских стран. Обычно на их след выходят по информации жителей, однако задержанные не могут объяснить, зачем оказались в Латвии. Осенью обещают масштабные рейды, так как есть подозрения, что нелегалов в городе значительно больше.

По данным пограничной службы, в этом году уже было предотвращено проникновение в Латвию около восьми тысяч нелегальных мигрантов со стороны России и Белоруссии. Однако часть всё же попадает в страну, и некоторым удаётся добраться до Риги.

«Типичная ситуация: жители сообщают о подозрительных лицах, также во время нашей повседневной работы мы обращаем внимание на людей, которые нелегально въехали в Латвию», — пояснил шеф Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас.

С начала года в Риге чаще всего задерживали выходцев из Судана (6 человек), Эфиопии (4), Ганы (2) и Мали (2). По одному случаю приходилось на Узбекистан, Россию, Алжир, Индию, Афганистан, Марокко и Таджикистан. Задержанные прибывали как через белорусскую, так и через российскую границу. По словам Лūкаса, они выглядят дезориентированными и, скорее всего, ищут контактов со своими земляками и способы, как действовать дальше.

Каждый случай индивидуально рассматривает погранслужба, решая, депортировать ли иммигранта в страну его происхождения. Ранее жители выражали обеспокоенность по поводу курьеров доставки, однако там ситуация стабилизировалась.

«Если говорить о курьерах Bolt, Wolt, о тех, кто работает в строительстве и в подобных сферах, то в основном у тех, кого проверяли, у всех есть легальные виды на жительство», — отметил шеф Рижской муниципальной полиции.

Муниципальная полиция обещает в конце сентября провести широкомасштабные рейды. Где именно и когда — не раскрывается, чтобы перевозчики нелегалов и их пособники не успели подготовиться.

«Разумеется, мы обратим внимание на конкретные районы города, но чтобы Рига была в безопасности, мы даём один месяц нелегальным иммигрантам, чтобы исчезнуть из Риги и Латвии, потому что через месяц начнутся крупные полицейские рейды», — подчеркнул заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс (NA).

Существует опасение, что за последний год тенденция к росту числа выходцев из Африки может продолжиться.

Комментарии (1) 23 реакций
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

