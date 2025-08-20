По данным пограничной службы, в этом году уже было предотвращено проникновение в Латвию около восьми тысяч нелегальных мигрантов со стороны России и Белоруссии. Однако часть всё же попадает в страну, и некоторым удаётся добраться до Риги.

«Типичная ситуация: жители сообщают о подозрительных лицах, также во время нашей повседневной работы мы обращаем внимание на людей, которые нелегально въехали в Латвию», — пояснил шеф Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас.

С начала года в Риге чаще всего задерживали выходцев из Судана (6 человек), Эфиопии (4), Ганы (2) и Мали (2). По одному случаю приходилось на Узбекистан, Россию, Алжир, Индию, Афганистан, Марокко и Таджикистан. Задержанные прибывали как через белорусскую, так и через российскую границу. По словам Лūкаса, они выглядят дезориентированными и, скорее всего, ищут контактов со своими земляками и способы, как действовать дальше.

Каждый случай индивидуально рассматривает погранслужба, решая, депортировать ли иммигранта в страну его происхождения. Ранее жители выражали обеспокоенность по поводу курьеров доставки, однако там ситуация стабилизировалась.

«Если говорить о курьерах Bolt, Wolt, о тех, кто работает в строительстве и в подобных сферах, то в основном у тех, кого проверяли, у всех есть легальные виды на жительство», — отметил шеф Рижской муниципальной полиции.

Муниципальная полиция обещает в конце сентября провести широкомасштабные рейды. Где именно и когда — не раскрывается, чтобы перевозчики нелегалов и их пособники не успели подготовиться.

«Разумеется, мы обратим внимание на конкретные районы города, но чтобы Рига была в безопасности, мы даём один месяц нелегальным иммигрантам, чтобы исчезнуть из Риги и Латвии, потому что через месяц начнутся крупные полицейские рейды», — подчеркнул заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс (NA).

Существует опасение, что за последний год тенденция к росту числа выходцев из Африки может продолжиться.