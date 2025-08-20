Присоединились также бывший министр обороны Артис Пабрикс («Latvijas attīstībai»), адвокат Артурс Звейсалниекс, лидер движения «Austošā saule» Райвис Зелтитис и предприниматель Виестурс Тамужс. Руководил акцией представитель конференции «Demos» Язепс Башко. На собрании были также замечены другие влиятельные в латвийской экономике и политике лица.

Началось мероприятие с исполнения государственного гимна.

Организаторы подчеркнули, что ограничения оборота наличности усилят государственный контроль над жителями и ограничат право людей распоряжаться своими деньгами.

Министр Краузе заявил: «У людей дома всегда должны быть наличные — ведь в любой момент может отключиться электричество. Если наличных не будет, люди даже поесть не смогут».

Грасбергс добавил, что новые правила «переступают границы» и вынудят отчитываться за честно заработанные деньги, а также ударят по малому бизнесу, которому придётся объясняться с ведомствами.

Пабрикс назвал происходящее «вопросом не только о деньгах, а о наших свободах». По его словам, «каждый имеет право распоряжаться своими средствами, как хочет, и никто не обязан отчитываться».

Таварс предупредил, что цель ограничений — «полный контроль общества». «Вопрос в том, насколько далеко мы готовы подчиняться», — сказал депутат, подчеркнув, что наличные являются символом свободы.

Поводом для протеста стали поправки Минфина к правилам о «подозрительных сделках» и «пороговых декларациях».Планируется, что финансовым учреждениям придётся сообщать о внесении наличных от 750 евро, выдаче — от 1500 евро, а также о переводах свыше 1000 евро. Сейчас порог для обязательных отчётов составляет 7000 евро.

Против этих изменений уже выступил Союз зелёных и крестьян.