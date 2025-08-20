Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Эспланаде тусоваслись министр, депутаты и другие важные персоны. Официальный повод — поговорить о наличных (1)

© LETA 20 августа, 2025 08:34

Новости Латвии 1 комментариев

Konservatīvās domas konferences "Demos" pārstāvis Jāzeps Baško piedalās konservatīvās domas konferences "Demos" rīkotāju organizētajā sapulcē "Skaidra valoda par skaidru naudu un brīvību", lai aicinātu valdību nepieņemt izmaiņas skaidras naudas apritē.

Во вторник вечером на Эспланаде прошло собрание  «Понятным языком о наличных и свободе», собравший несколько десятков участников. В их числе — министр земледелия Армандс Краузе (Союз зелёных и крестьян), депутаты оппозиции Сейма Янис Грасбергс (Национальное объединение), Эдгарс Таварс (Объединённый список), а также Гунтарс Витолс из партии «Tauta. Zeme. Valstiskums», не представленной в парламенте.

Присоединились также бывший министр обороны Артис Пабрикс («Latvijas attīstībai»), адвокат Артурс Звейсалниекс, лидер движения «Austošā saule» Райвис Зелтитис и предприниматель Виестурс Тамужс. Руководил акцией представитель конференции «Demos» Язепс Башко. На собрании были также замечены другие влиятельные в латвийской экономике и политике лица. 

Началось мероприятие с исполнения государственного гимна.

Организаторы подчеркнули, что ограничения оборота наличности усилят государственный контроль над жителями и ограничат право людей распоряжаться своими деньгами.

Министр Краузе заявил: «У людей дома всегда должны быть наличные — ведь в любой момент может отключиться электричество. Если наличных не будет, люди даже поесть не смогут».

Грасбергс добавил, что новые правила «переступают границы» и вынудят отчитываться за честно заработанные деньги, а также ударят по малому бизнесу, которому придётся объясняться с ведомствами.

Пабрикс назвал происходящее «вопросом не только о деньгах, а о наших свободах». По его словам, «каждый имеет право распоряжаться своими средствами, как хочет, и никто не обязан отчитываться».

Таварс предупредил, что цель ограничений — «полный контроль общества». «Вопрос в том, насколько далеко мы готовы подчиняться», — сказал депутат, подчеркнув, что наличные являются символом свободы.

Поводом для протеста стали поправки Минфина к правилам о «подозрительных сделках» и «пороговых декларациях».Планируется, что финансовым учреждениям придётся сообщать о внесении наличных от 750 евро, выдаче — от 1500 евро, а также о переводах свыше 1000 евро. Сейчас порог для обязательных отчётов составляет 7000 евро.

Против этих изменений уже выступил Союз зелёных и крестьян.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

