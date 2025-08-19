Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мама больше не придёт домой…» Молодую женщину насмерть сбил BMW во время вечерней пробежки

Редакция PRESS 19 августа, 2025 17:58

Выбор редакции 0 комментариев

Молодая женщина вышла на вечернюю пробежку по проспекту Виестура в Риге. При переходе пешеходного перехода её сбил автомобиль BMW – 28-летняя женщина позже скончалась в больнице. Семья погибшей пытается найти очевидцев происшествия, чтобы выяснить, какой сигнал светофора горел в тот момент, поскольку воспоминания очевидцев и водителя о произошедшем сильно расходятся, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Розы, хризантемы, орхидеи и зажжённые свечи установлены у пешеходного перехода на проспекте Виестурас. Здесь родственники и местные жители чтят память погибшей Катрины. Она бежала вечером через Межапарк, пока не добралась до шоссе. Женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу, но не смогла добежать до другой стороны – её насмерть сбил водитель BMW.

Семья Катрины скорбит уже неделю. Журналист связался с сестрой женщины, Ангелиной, которая рассказала о событиях той ночи. Друг  Катрины ждала её после вечерней пробежки — она давно должна была вернуться домой.

«Друг начал звонить ей, но она не отвечала, потом он начал её искать, звонил всю ночь, но она не отвечала. А около пяти утра врач из больницы ответил, что она в глубокой коме. У неё сломан шейный позвонок, внутри всё просто сломано. То есть, даже если бы она осталась жива, её бы просто парализовало и она стала инвалидом», — говорит Ангелина.

Она рассказывает, что камеры поблизости запечатлели только момент столкновения, но невозможно определить, какой свет горел на светофоре. В последние дни она и её семья отчаянно ищут очевидцев — прохожий в тот вечер связался с сестрой погибшей.

Слова свидетелей и водителя расходятся. Водитель утверждает, что ехал со скоростью 60 километров в час, а Катрина перебегала дорогу на красный. Однако местные жители в этом сомневаются. Они говорят, что на этом участке дороги водители ездят гораздо быстрее. 

«Водитель даже не проявила желания помочь ей в тот момент и до сих пор даже не поинтересовалась, как у неё дела», — говорит Ангелина.

Теперь восьмилетняя дочь Катрины осталась без матери. Сейчас семья ищет способ сообщить девочке, что её мама не вернётся домой. У 28-летней женщины тоже были планы на будущее – путешествовать и, возможно, родить ещё одного ребёнка. Теперь родственники ждут, когда можно будет похоронить Катрину.

Свидетелям настоятельно рекомендуется связаться с Государственной полицией по телефону 67219803 или 112. Также можно связаться с семьей Катрины по телефонам: 22361577; 28984254; 26456543.

