Латыши против нелатышей: исследователь о последствиях деления политиков на «своих» и «чужих»

"Дискуссии о результатах последних муниципальных выборов уже утихли, новый мэр столицы избран, но – подобно Шлесерсу и его сторонникам – мне трудно отпустить эти результаты, хотя по совершенно иным причинам. Публичный дискурс после выборов выявил значительную и устойчивую тенденцию: интерпретировать и объяснять результаты выборов через этническую принадлежность электората, оставляя в тени другие важные проблемы, которые сегодня волнуют жителей Латвии.

В конце 2024 года тогдашний мэр Риги Вилнис Кирсис концептуально разделил партии, баллотировавшиеся в думу, на два блока. В первый он включил такие партии, как «Новое единство», «Национальное объединение», «Развитию Латвии», «Движение "За!"» и «Прогрессивные», которым, по словам Кирсиса, «приходится бороться за голоса латышскоязычных избирателей» (LSM.lv, 2024). Во второй блок он отнес «ориентированные на русскоязычных» партии – «Согласие», «Стабильности!», «Суверенную власть» и «Латвия на первом месте» – партии, за которые, согласно бинарному взгляду экс-мэра, латышскоязычные избиратели, скорее всего, не проголосуют, и поэтому они в основном борются за голоса русскоязычных.

Такое бинарное восприятие электората отражает давно бытующее ошибочное представление, что существуют «наши» – «партии латышского электората» (Diena, 2025), за которые так называемый «русский электорат» никогда не проголосует, и «чужие» политические силы, которые «тянут нас в прошлое» (Левитс, 2023) и которых поддерживает нелатышский электорат. Понятие «латышские партии» иногда используется как синоним «европейским» (Раусепс, 2025), «западным» (Левитс, 2023) или «государственным» партиям (LSM.lv, 2025), тем самым продолжая и укрепляя тенденцию, о которой я уже писал ранее: в дискурсе обобщать этнических латышей как патриотов, мыслящих в интересах государства и несущих «европейские ценности» (Jauns.lv, 2023), а всех русскоязычных – как отсталых сторонников России, утративших «ориентиры ценностей» (Jauns.lv, 2023).

Такое обобщающее мышление настолько глубоко укоренилось в публичном дискурсе, что в СМИ всерьез обсуждают, «могут ли латышские партии претендовать на русские голоса?» (Kārtības rullis, 2022), что еще больше подчеркивает либо незнание, либо сознательное нежелание понимать повседневные процессы, происходящие за пределами доминирующего дискурса.

Иными словами, в таком воображаемом, но глубоко укоренившемся мировоззрении инородцы (читай: русскоязычные) не могут разделять те же ценности, что и латыши, или, используя термин социолога Бриджит Андерсон, – не могут принадлежать к латышской «ценностной общности», которую якобы представляют «латышские партии». Интересно, что среди пользователей этой терминологии нет единства ни в отношении этих ценностей, ни в том, что именно составляет суть «латышских партий», особенно когда эту фразу используют как синоним западного мышления (Левитс, 2023). Например, некоторые представители «Национального объединения» высказывают мнение, что «Прогрессивные» представляют взгляды, противоречащие идее «латышской Латвии» (Домбрава, 2023). В то же время сочетание «латышскости» и «западного мышления» раскрывает своеобразный парадокс Латвии, описанный антропологом Даце Дзеновской: тенденцию символически идентифицироваться с Европой и западными ценностями, такими как инклюзивность и равенство, при одновременном сохранении доминирования этнонациональных идей.

Распространение бинарных и исключающих нарративов в анализе результатов выборов свидетельствует о том, что некоторые политики и журналисты либо не знают, либо сознательно не хотят замечать, что латвийское общество со временем меняется, и политический выбор людей определяется не только их этнической или языковой принадлежностью. Конечно, было бы наивно утверждать, что этнический вопрос вообще не имеет значения. Однако недавние исследования бросают вызов упомянутой выше дискурсивно созданной дихотомии между латышским и русским электоратом.

Политологи Тимофей Агарин и Рио Накаи отмечают, что концентрация политического внимания на этнополитических вопросах вызывает у избирателей (как латышей, так и русскоязычных) ощущение, что их повседневные проблемы не услышаны и не представлены в законодательных институтах. Это, в свою очередь, способствует политической апатии и недоверию к политикам.

Результаты исследования показывают, что значительная часть латвийских избирателей, независимо от этнической или языковой принадлежности, больше интересуется социальными и политическими вопросами вне этнополитики, но эти вопросы часто не находят должного отражения в политической повестке дня. Анализируя последние муниципальные выборы в контексте этого исследования, можно предположить, что успех таких партий, как «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные», обусловлен их способностью успешно мобилизовать тех избирателей, которые недовольны преобладанием этнополитических вопросов над социально значимыми проблемами, которые в равной степени затрагивают представителей разных этнических групп (хотя у сторонников этих двух политических сил нередко разные приоритеты и взгляды на эти вопросы).

Почему этническая оптика так глубоко укоренилась в публичном дискурсе? Политолог Лелде Метла-Розентале считает, что распространение такого бинарного восприятия политических сил и избирателей политически выгодно «откровенно национально ориентированным силам» – это автоматически исключает конкурентов из борьбы за власть и мотивирует их избирателей активнее участвовать в выборах (Метла-Розентале, 2023).

Однако, как отмечают Агарин и Накаи в своем исследовании, такой подход демотивирует как латышских, так и русскоязычных избирателей и «снижает возможности для межэтнического сотрудничества по социально и политически значимым вопросам, касающимся всех граждан». В преддверии выборов в Сейм следующего года как политикам, работающим над предвыборными кампаниями, так и журналистам, анализирующим поведение избирателей, возможно, стоит избегать ловушек популистского нарратива, который делит избирателей на «своих» и «чужих» по принципу национальной или языковой принадлежности, и вместо этого прислушаться и обратить внимание на важные проблемы, которые волнуют жителей Латвии за пределами этнических границ", - отметила исследователь.