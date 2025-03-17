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Погранпункт «Патерниеки» думают частично закрыть: для кого?

© LETA 17 марта, 2025 12:08

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В связи с наплывом мигрантов Государственная пограничная охрана (ГПО) обратится к правительству с просьбой частично закрыть пограничный пункт "Патерниеки" в Краславском крае, разрешив пересекать его только автотранспорту, сказал начальник ГПО Гунтис Пуятс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Пуятс сообщил, что в понедельник это предложение будет подано в Кабинет министров. Пункт может быть закрыт на шесть месяцев, а если поток нарушителей станет критическим, ГПО может попросить закрыть его совсем.

Начальник ГПО рассказал, что в выходные дни пограничный пункт был закрыт на короткое время из-за нестабильной работы технических систем и рисков, что он может быть использован нелегальными мигрантами, так как пограничники заметили скопление нарушителей на белорусской стороне.

"Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс, добавив, что по ту сторону границы собралось несколько десятков человек, поэтому были приняты превентивные меры, чтобы предотвратить попытку их проникновения в Латвию.

Около полуночи в воскресенье пограничный пункт возобновил работу.

Пуятс отметил, что большое количество нарушителей в настоящее время пытается проникнуть через границу Польши - даже зимой их количество достигало 100 человек в день. "Мы не можем исключить, что в какой-то момент эти потоки могут быть перенаправлены в Латвию", - сказал начальник ГПО.

13 марта польский Сенат одобрил законопроект, который позволит временно ограничивать права мигрантов просить в стране убежища в ситуации, когда Беларусь ведет гибридную войну против Польши и пытается переправить в Польшу тысячи нелегальных иммигрантов.

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