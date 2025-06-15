Погода в воскресенье порадует: осадков не ожидается и будет тепло

Минимальная температура воздуха ночью - от +5 до +10 градусов, на побережье залива от +10 до +13 градусов, максимальная днем достигнет +20-24 градусов, на побережье +18-20 градусов.

Ночью облаков на небе будет совсем мало, погода будет сухая. Будет дуть слабый ветер переменного направления, местами на востоке образуется туман, температура воздуха достигнет +7-10 градусов, на побережье залива +9-13 градусов.

В Риге ночью будет сухая ясная погода, будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха снизится до +11-13 градусов.