Поэтому Латвия умирает: Силине во время дебатов напомнили о самом главном

Как отметила Матисоне, чем меньше детей и чем больше бюрократов остается в стране, тем труднее будет жить будущим поколениям.

«У Латвии нет кризиса в государственном бюджете, у нас кризис в ценностях и приоритетах правительства», - сказала депутат.

Матисоне отметила, что Латвия переживает демографический кризис - в прошлом году в стране был достигнут самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. Число рождений в Латвии сокращается быстрее, чем в среднем по ЕС, говорит Матисоне, отметив, что в докладе премьер-министра демографические вопросы рассматриваются достаточно полно.

В докладе, пояснила Матисоне, говорится, что «начатая правительством работа по определению направлений поддержки улучшения демографии продолжается".

"Остается один вопрос: когда за определением наконец последуют действия?», - вопрошает Матисоне.

Депутат отметила, что пособие по уходу за ребенком в Латвии не пересматривалось последние 12 лет, а пособие на иждивенцев не повышалось последние пять лет, в результате чего семьи с детьми становятся беднее и подвергаются риску нищеты.

Политик отметила, что уровень рождаемости стремительно падает, и семьи вынуждены отказываться от рождения детей или даже покидать страну.

Матисоне отметила, что страна начинается с ее народа, а люди - это основа любой экономики и армии. Сегодняшние дети создают завтрашнюю страну - включая армию, экономику и пенсионную систему, - напомнила депутат.

«К сожалению, и это, и предыдущие правительства долгое время не замечали молодых семей за таблицами Excel, поэтому Латвия умирает, а экономика страны стагнирует», - объясняет Матисоне, добавив, что даже „хваленая правительством налоговая реформа“ не помогла семьям с детьми, сделав их беднее по сравнению с людьми, у которых нет детей.

Как сообщалось, в четверг премьер-министр представит в парламенте ежегодный отчет о достижениях и запланированных мероприятиях правительства.