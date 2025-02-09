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Подключение стран Балтии к единой европейской энергосети прошло успешно

© LETA 9 февраля, 2025 14:27

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Страны Балтии в воскресенье днем успешно завершили тесты регулировки напряжения и синхронизации и подключились к единой европейской энергосети, о чем заявил 9 февраля на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсети "Х" о том, что Латвия, Эстония и Литва теперь являются частью европейской системы электроэнергетики.

"Еще один важный шаг, чтобы увеличить нашу независимость. Спасибо всем, кто тяжело поработал, чтобы этот день настал", - пишет президент в своем посте.

 

Как информирует АО Augstsprieguma tīkls (AST), Эстония, Латвия и Литва синхронизировали свои системы электроэнергии с континентальной Европой 9 февраля в 14:05.

"Это значимый исторический шаг для стран Балтии и всей Европы по укреплению энергетической устойчивости и независимости региона. Синхронизация позволяет странам Балтии в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы управлять своими энергосетями, обеспечивая стабильный и надежный контроль частоты, вследствие чего улучшится региональная энергетическая безопасность", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее страны Балтии полагались на управление частотой российских систем, а теперь они присоединились к европейской сети, объединяющей более 400 миллионов потребителей. Все линии промежуточного соединения с Россией и Белоруссией необратимо отключены, подчеркивает AST.

Отключение от российской сети произошло в субботу, 8 февраля, сутки с небольшим страны Балтии проработали в изолированной энергосистеме.

В процессе переключения о проблемах с энергоснабжением не сообщалось. Накануне этих изменений, возможно, под влиянием российских информационных операций, в обществе распространялись предположения, что при переключении возможны перебои в подаче электроэнергии. Ответственные лица призывали общественность тщательно оценивать информацию и не поддаваться провокациям, однако, в частности, четыре больницы в Латвии предпочли переключиться на собственные генераторы, а в некоторых самоуправлениях Латгалии предполагалось отключить светофоры.

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