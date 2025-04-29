Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Подача электроэнергии в Испании восстановлена на 99%

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 18:39

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Photo by CRISTINA QUICLER / AFP

Испании удалось восстановить электроснабжение на 99% после масштабного отключения электричества 28 апреля. Причины произошедшего еще выясняются. Испания возвращается к нормальной жизни после масштабного отключения электричества, погрузившего страну в хаос 28 апреля.

Подача электроэнергии восстановлена на 99%. Большие усилия были направлены на восстановление основных услуг, в первую очередь движения железнодорожного транспорта. Отключение электроэнергии привело к повсеместному хаосу: мадридский вокзал Аточа был переполнен застрявшими пассажирами.

Многие провели ночь на вокзале, не имея возможности вернуться домой из-за того, что движение поездов было парализовано из-за отсутствия электричества. На Аточе образовались длинные очереди, поскольку в Мадриде работает только 50% поездов Cercanías. В таких регионах, как Галисия, из-за новых инцидентов пришлось снова приостанавливать движение.

Один из путешественников, которому пришлось провести ночь в Мадриде, рассказал Euronews, что он смог поехать к знакомым, "но другим пришлось спать на вокзале, там царит хаос, а ж/д компания Renfe ничего не сообщала".

Несмотря на беспорядок, наш собеседник с пониманием отнесся к сложности ситуации: "Они пытаются сделать все, что в их силах".

Отключение электроэнергии также затронуло тысячи предприятий по всей Испании. Продавец магазина на вокзале Аточа назвала потери "огромными".

"Мы не можем точно подсчитать, но это очень много, потому что мы зависим от продаж", - говорит она.

Вынужденные внезапно закрыться во время блэкаута, предприятия старались как можно скорее возобновить работу в условиях неопределенности. До поздней ночи они оставались без электричества.

Власти предупреждают о фальшивых новостях и мошенничестве

Национальная полиция призвала население быть осторожным, так как было зафиксировано несколько случаев телефонного мошенничества с предложением восстановить подачу электроэнергии и просьбой сообщить номера банковских счетов, чтобы получить доступ к средствам пострадавших.

Во вторник утром состоялось заседание Совета национальной безопасности под председательством короля Филиппа VI в присутствии председателя правительства Педро Санчеса. Оппозиция требует, чтобы он предстал перед Конгрессом и дал дополнительные объяснения.

Национальный суд начал разбирательство по поводу того, не произошло ли отключение электричества в Испании из-за "компьютерного саботажа", несмотря на то что компания-оператор Red Eléctrica Española заявила, что внешнего вмешательства не было.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге совершен дерзкий вооруженный налет. Полиция объявила план перехвата «Капкан» (Дополнено)

Важно 21:45

Важно 0 комментариев

Сегодня днём, около 15:30, в Старой Риге произошло вооружённое ограбление магазина часов. В результате нападения пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. Полиция объявила в розыск предполагаемых преступников.

Сегодня днём, около 15:30, в Старой Риге произошло вооружённое ограбление магазина часов. В результате нападения пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. Полиция объявила в розыск предполагаемых преступников.

Читать
Загрузка

«Работа страны, которая стоит у границы с агрессором»: фильм Straume получил награду от Европарламента

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Анимационный фильм латвийского режиссёра Гинта Зилбалодиса «Straume» («Поток») получил премию зрительских симпатий Европейского парламента LUX за 2025 год, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Победитель определялся совместным голосованием зрителей и депутатов Европарламента — каждая группа составляла 50% итогового результата.

Анимационный фильм латвийского режиссёра Гинта Зилбалодиса «Straume» («Поток») получил премию зрительских симпатий Европейского парламента LUX за 2025 год, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Победитель определялся совместным голосованием зрителей и депутатов Европарламента — каждая группа составляла 50% итогового результата.

Читать

«Я русский»: соседи в шоке от надписей в подъезде

Выбор редакции 20:48

Выбор редакции 0 комментариев

В одном из многоквартирных домов на улице Вишкю в Риге вот уже долгие годы сохраняется тревожная картина: одна из лестничных клеток пришла в ужасающий упадок. Ее стены исписаны лозунгами, восхваляющими Россию и русских, часто с откровенно уничижительным отношением к латышам. Об этом сообщает передача «Без Табу».

В одном из многоквартирных домов на улице Вишкю в Риге вот уже долгие годы сохраняется тревожная картина: одна из лестничных клеток пришла в ужасающий упадок. Ее стены исписаны лозунгами, восхваляющими Россию и русских, часто с откровенно уничижительным отношением к латышам. Об этом сообщает передача «Без Табу».

Читать

США сообщили Европе, что переговоры с Путиным зашли в тупик: СМИ

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Президент РФ Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, хотя это требование Киева поддержали США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Президент РФ Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, хотя это требование Киева поддержали США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Читать

«Запретим русский LSM, и русские Латвии перейдут в латышскую среду»: у Кудорса есть решение проблемы интеграции!

Латышские СМИ 20:28

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правда на нашей стороне, в Латвии есть исключительное право на латышскую среду", - заявил в интервью "Неаткариге" политолог Андис Кудорс. П-иводим отрывок.

"Правда на нашей стороне, в Латвии есть исключительное право на латышскую среду", - заявил в интервью "Неаткариге" политолог Андис Кудорс. П-иводим отрывок.

Читать

Нужно ли ожидать аномально жаркое лето в этом году? Синоптики дают четкий ответ

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна в передаче "Uz līnijas" поделился ожиданиями относительно погоды на лето.

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна в передаче "Uz līnijas" поделился ожиданиями относительно погоды на лето.

Читать

Спрос выше ожидаемого: правительство дает миллионы евро, чтобы латвийцы пересели на электроавто

Бизнес 20:21

Бизнес 0 комментариев

Правительство увеличило финансирование программы господдержки на покупку электромобилей и гибридных машин с внешней зарядкой. Теперь на эти цели доступно 30 миллионов евро вместо прежних 19, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Правительство увеличило финансирование программы господдержки на покупку электромобилей и гибридных машин с внешней зарядкой. Теперь на эти цели доступно 30 миллионов евро вместо прежних 19, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать