Подача электроэнергии в Испании восстановлена на 99%

Подача электроэнергии восстановлена на 99%. Большие усилия были направлены на восстановление основных услуг, в первую очередь движения железнодорожного транспорта. Отключение электроэнергии привело к повсеместному хаосу: мадридский вокзал Аточа был переполнен застрявшими пассажирами.

Многие провели ночь на вокзале, не имея возможности вернуться домой из-за того, что движение поездов было парализовано из-за отсутствия электричества. На Аточе образовались длинные очереди, поскольку в Мадриде работает только 50% поездов Cercanías. В таких регионах, как Галисия, из-за новых инцидентов пришлось снова приостанавливать движение.

Один из путешественников, которому пришлось провести ночь в Мадриде, рассказал Euronews, что он смог поехать к знакомым, "но другим пришлось спать на вокзале, там царит хаос, а ж/д компания Renfe ничего не сообщала".

Несмотря на беспорядок, наш собеседник с пониманием отнесся к сложности ситуации: "Они пытаются сделать все, что в их силах".

Отключение электроэнергии также затронуло тысячи предприятий по всей Испании. Продавец магазина на вокзале Аточа назвала потери "огромными".

"Мы не можем точно подсчитать, но это очень много, потому что мы зависим от продаж", - говорит она.

Вынужденные внезапно закрыться во время блэкаута, предприятия старались как можно скорее возобновить работу в условиях неопределенности. До поздней ночи они оставались без электричества.

Власти предупреждают о фальшивых новостях и мошенничестве

Национальная полиция призвала население быть осторожным, так как было зафиксировано несколько случаев телефонного мошенничества с предложением восстановить подачу электроэнергии и просьбой сообщить номера банковских счетов, чтобы получить доступ к средствам пострадавших.

Во вторник утром состоялось заседание Совета национальной безопасности под председательством короля Филиппа VI в присутствии председателя правительства Педро Санчеса. Оппозиция требует, чтобы он предстал перед Конгрессом и дал дополнительные объяснения.

Национальный суд начал разбирательство по поводу того, не произошло ли отключение электричества в Испании из-за "компьютерного саботажа", несмотря на то что компания-оператор Red Eléctrica Española заявила, что внешнего вмешательства не было.