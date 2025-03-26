Под влиянием солнца: пять ценных рекомендаций по весеннему уходу за кожей лица Новости партнеров Редакция PRESS 26 марта, 2025 15:24 Новости партнеров

Scapix/ Renaud Philippe

Наш консультант -- сертифицированный фармацевт и заведующая Mēness aptieka Елена Бебре:

– Посетители аптеки, которые приходят сейчас за консультацией, сталкиваются с четырьмя самыми распространенными проблемами кожи, поговорим о них.

1. Проблема – сухость

Начинать надо с того, что следует наладить питьевой режим, это примерно 1-1,5 литра воды в сутки. Напомню, что достаточный объем жидкости в организме влияет на правильную работу всех внутренних систем и органов, а кожа — самый большой из них.

Поэтому нужны средства по уходу, которые в составе имеют: аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген и эластин, пантенол, липиды из натуральных масел, сок алоэ. Такие кремы и серумы увлажняют кожу, способствуют повышению упругости и тонуса.

Для восстановления сухой и обезвоженной кожи требуется скорректировать образ жизни. Напомню, что очень негативно влияют на состояние кожного покрова алкоголь, курение – стоит отказаться от вредных привычек. В меню следует добавить пищу, богатую полиненасыщенными жирными кислотами, особенно Омега-3, витаминами A, E, D.

Ошибка думать, что жирной коже не нужна влага. Когда она чувствует себя обезвоженной, наш организм начинает активизировать выработку кожного сала, чтобы увлажнить ту же Т-зону. И если не дать таким участкам влаги, возникнет замкнутый круг: чем больше мы будем сушить кожу, скажем, спиртовыми тониками, тем больше она будет жирниться. Но при жирной коже лица лучше подобрать легкие увлажняющие флюиды, гели и гель-кремы.

Добавьте к ежедневным кремам сыворотки и маски, концентрированные восстанавливающие серумы в ампулах. Обратите внимание на маски, содержащие керамиды и ниацинамид, которые восстанавливают кожный барьер.

Еще важный момент – очищайте сухую кожу специальным мягким молочком. Комбинированную и жирную - лосьоном без содержания спирта. Про мыло для умывания забудьте хотя бы временно.

2. Тусклая, серая, вялая кожа

Общая проблема весной – «убитый» цвет кожи. В этой ситуации отлично помогают сыворотки (в том числе увлажняющие) с витамином С, помогающим клеткам противостоять губительному воздействию свободных радикалов, которыми буквально бомбардирует нас окружающая среда. Кожа довольно быстро оживает, напитываясь витамином С. Но одновременно с пользой он делает кожу более уязвимой перед ультрафиолетом: ваша кожа на несколько часов становится фоточувствительной.

Сыворотки с витамином С уже с середины марта нельзя использовать ранее чем за два-три часа до выхода на улицу, если только не идет дождь и небо затянуто тучами. А еще лучше такое средство использовать на ночь.

Еще совет: если ваша кожа реагирует на присутствие витамина С раздражением - отдавайте предпочтение продуктам, которые содержат небольшой процент этого компонента. Ну и никогда нелишне увеличить присутствие витамина в пище – а для этого можно даже не покупать, скажем, киви и лимоны, а просто есть почаще квашеную капусту и заваривать чай с шиповником, которые являются отличными и привычными нашему организму источниками витамина С. А посоветовавшись с врачом и фармацевтом, можно также курсом ежедневно попринимать профилактическую дозу витамина С, что весной во всех смыслах оправданно, если нет индивидуальных противопоказаний.

3. Шелушение и раздражение

Снижение эластичности кожи, уставшей от перепадов температур, а также повышение ее чувствительности – это тоже очень распространенные проблемы, проявляющиеся к весне. При этом частой реакцией слоя кожи, находящегося между эпидермисом и жировой клетчаткой (дермы), на внешние раздражители является шелушение – на эту неприятную проблему кожи лица сетуют многие посетительницы нашей аптеки.

Сразу хочу уберечь всех от частой ошибки - бесконтрольного использования средств с кислотами, направленными на обновление кожи. Подобные пилинги допустимо наносить только в вечернее время, с обязательным использованием SPF-защиты утром и к тому же, очень бы рекомендовала, вместе с приемом антиоксидантов.

Весной, если вы не советуетесь с дерматологом или косметологом, лучше использовать мягкие, деликатные скрабы — средства с кремовой или гелевой основой, содержащие твердые частицы природного или искусственного происхождения, механически удаляющие ороговевший слой. Такие скрабы позволяют постепенно и мягко избавляться от ороговевшего слоя. Такие средства не доставляют дискомфорта и могут подойти для чувствительных зон — поговорите с фармацевтами, мы всегда поможем подобрать вам подходящий вариант скраба.

Шершавость кожи сигнализирует о недостатке витамина В3, или, как его еще называют, РР или ниацина. Его можно найти в арахисе (если у вас нет аллергии), говяжьей и свиной печенке, боровиках (белых грибах), лососе и скумбрии, тунце и курице. Достаточное количество белка в рационе обеспечит необходимый уровень триптофана, который в организме преобразовывается в ниацин.

Если шелушение сильное и периодически переходит в зуд, то рекомендуется использовать увлажняющие средства с декспантенолом. Эти же средства выручат, если кожа покраснеет после пребывания на солнце.

4. Пигментация, веснушки и непонятные пятна

Хотя на улице еще не лето, ультрафиолетовые лучи уже все сильнее проходят даже сквозь тучи и облака. Поэтому каждый день теперь пользуйтесь кремом с SPF 30 для лица. Латвийские дерматологи рекомендуют во избежание рака кожи использовать высокую степень защиты, а именно SPF 50. Это спасет кожу от покраснений и ожогов.

Можно принять курсом коэнзим Q10 - мощный антиоксидант, который усилит защиту кожи от ультрафиолета и свободных радикалов - изнутри.

Важно понимать, что, если у вас есть пигментные пятна и родинки, которые появились еще зимой, их надо непременно показать дерматологам, чтобы исключить онкологические проблемы.

Второй основной причиной их появления является возраст. Чем старше становится человек, тем неравномернее распределяются в эпидермисе меланоциты, их активность снижается, кожа становится более восприимчивой к солнечным лучам.

Иногда появление пигментных пятен провоцирует недостаток фолиевой кислоты, восполнить ее дефицит можно с помощью таблеток. Лучшие поставщики натуральной фолиевой кислоты – это листовые салаты, блюда из шпината, капусты, печени, некоторых сортов рыбы: тунца, лосося.

Чего не надо делать, так это самостоятельно отбеливать пигментные пятна соком лимона или петрушки (и любыми другими растениями!) – это не только неэффективно, но часто опасно. Сегодня в аптеке есть средства, которые помогут стереть с лица пигментные пятка. Часть из них содержит вещество ниацинамид, а еще витамин Е.

Помните, что средства с ретинолом (то есть с витамином А), которые реально способны довольно быстро улучшить текстуру кожи, убрать пигментацию и выровнять тон кожи, надо использовать грамотно и осторожно! Но ретинол может вызвать раздражение в виде покраснения, сухости и шелушения. Кроме того, витамин А в средствах для лица повышает фоточувствительность, и поэтому используйте такие средства исключительно на ночь - и вы получите отличный результат.

5. Синяки усталости под глазами

Последний совет – надо высыпаться. Без здорового, достаточного еженощного сна кожа лица никогда не будет выглядеть здоровой и отдохнувшей!

Кроме того, в научных источниках сообщают, что кожа очень реагирует на то, как работает желудок. Фраза «Мы есть то, что едим» имеет очень глубокий смысл.

В кишечнике происходит всасывание компонентов, поступающих в организм вместе с пищей. Когда баланс бифидо- и лактобактерий нарушается, наступает такое состояние, как дисбактериоз, и, извините, появляются темные круги под глазами. А если вы болели и к тому же принимали антибиотики, то весной вам не помешает добавить полезных бактерий в свой желудок, они помогут ему эффективнее работать - я говорю о пробиотиках, которые восстановят баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Фармацевт и врач вам помогут подобрать такие препараты.