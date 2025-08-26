Обломки дрона в понедельник во второй половине дня обнаружил местный фермер. На месте происшествия также была обнаружена воронка от взрыва.

По словам гендиректора полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона, в понедельник около 15 часов местный житель позвонил в службу спасения 112 и сообщил, что в районе Выртсъярв волости Эльва Тартуского уезда обнаружены обломки беспилотника.

По данным полиции безопасности, беспилотник упал на территории Эстонии около 4-5 часов утра в воскресенье.

"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который был нацелен на внутренние объекты России, но был сбит с курса Россией с помощью глушения GPS и других электронных средств и оказался на территории Эстонии", - сказал Паллосон, добавив, что это был военный беспилотник со взрывчаткой.

"Если бы дрон упал на жилой дом, это нанесло бы значительный ущерб", - сказал Паллосон.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, объекты, летящие на высоте более 300 метров, могут быть обнаружены Центром воздушного наблюдения Сил обороны Эстонии, а летящие ниже объекты - Департаментом полиции и погранохраны.

Министр внутренних дел Игорь Таро указал, что пограничная охрана контролирует внешнюю границу с Россией, а радиолокационный мониторинг осуществляется над водными объектами.

"Первостепенная задача - мониторинг водных объектов. Именно поэтому мы долго говорили о необходимости создания стены из беспилотников, чтобы повысить обороноспособность границы и осуществлять мониторинг внутренних территорий", - сказал Таро.

Фото: иллюстративное