Под ракетами и через пустыню: как спасали элитных лошадей из Катара

Когда над регионом начались удары, участники Longines Global Champions Tour поняли: ждать нельзя. В Катаре находились около 150 спортивных лошадей, каждая — стоимостью до нескольких миллионов долларов.
Решение приняли быстро.
«Как только начались бомбардировки, мы хотели отправить лошадей первым же рейсом домой», — рассказала французская всадница Лара Триба.
Но улететь сразу не получилось.
Прямых грузовых рейсов из Дохи не было — и маршрут пришлось строить заново. Лошадей начали вывозить ночью из конного центра Al Shaqab. Специальные контейнеры, ветеринары, грумы рядом — всё как обычно, но в условиях срочности.
Дальше — дорога через пустыню.
Колонна грузовиков отправилась в Эр-Рияд. Почти 10 часов пути, под сопровождением служб безопасности Катара и Саудовской Аравии.
Уже в Саудовской Аравии удалось организовать вылет.
Лошадей загрузили в грузовой Boeing 777F Qatar Airways — в специальные авиационные боксы, с кормом, водой и постоянным контролем. Грумы сопровождали животных прямо в полёте.
Финальная точка — Европа.
Самолёт приземлился в Льеже, одном из главных авиационных хабов для перевозки животных. Там лошадей уже встречали команды и владельцы, включая ведущих спортсменов мирового конкура.
Эвакуация завершилась спокойно.
Маршрут оказался непростым:
Доха — ночь — пустыня — Эр-Рияд — небо — Бельгия.
И всё это — чтобы сохранить тех, ради кого этот спорт вообще существует.