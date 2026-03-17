Под ракетами и через пустыню: как спасали элитных лошадей из Катара

Когда над регионом начались удары, участники Longines Global Champions Tour поняли: ждать нельзя. В Катаре находились около 150 спортивных лошадей, каждая — стоимостью до нескольких миллионов долларов.

Решение приняли быстро.

«Как только начались бомбардировки, мы хотели отправить лошадей первым же рейсом домой», — рассказала французская всадница Лара Триба.

Но улететь сразу не получилось.

Прямых грузовых рейсов из Дохи не было — и маршрут пришлось строить заново. Лошадей начали вывозить ночью из конного центра Al Shaqab. Специальные контейнеры, ветеринары, грумы рядом — всё как обычно, но в условиях срочности.

Дальше — дорога через пустыню.

Колонна грузовиков отправилась в Эр-Рияд. Почти 10 часов пути, под сопровождением служб безопасности Катара и Саудовской Аравии.

Уже в Саудовской Аравии удалось организовать вылет.

Лошадей загрузили в грузовой Boeing 777F Qatar Airways — в специальные авиационные боксы, с кормом, водой и постоянным контролем. Грумы сопровождали животных прямо в полёте.

Финальная точка — Европа.

Самолёт приземлился в Льеже, одном из главных авиационных хабов для перевозки животных. Там лошадей уже встречали команды и владельцы, включая ведущих спортсменов мирового конкура.

Эвакуация завершилась спокойно.

Маршрут оказался непростым:

Доха — ночь — пустыня — Эр-Рияд — небо — Бельгия.

И всё это — чтобы сохранить тех, ради кого этот спорт вообще существует.