Под Москвой закрыты три аэропорта из-за атаки украинских дронов

Полчаса назад были закрыты два других аэропорта Москвы, «Домодедово» и «Жуковский», на юго-востоке от столицы. Вскоре после этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы ПВО сбили в этом районе три беспилотника. Из них два были сбиты в городах Домодедово и Орехово-Зуево, со ссылкой на местных жителей написал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Третий дрон, вероятно, был уничтожен в районе города Видное.

ПВО Минобороны отразили атаку трёх беспилотников, летевших на Москву, об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Росавиация временно зкарыла два аэродрома московского региона, «Домодедово» и «Жуковский», из-за требований безопасности. Так российские власти обычно обозначают угрозу атаки беспилотников.